Jól fogyott a halimburger Ajkán

Az országban elsőként készített és adott ki az értelmileg akadályozottak számára szakácskönyvet a Molnár Gábor Műhely Alapítvány.

A könyvet Ajka belvárosában az Agorán a december 10-én tartott szociális street food rendezvényen az érdeklődők. Az alapítvány értelmi fogyatékossággal élő, autista gondozottjai márciustól dolgoztak a szakácskönyvön, amely 10 menüsort, levest, főételt és desszertet tartalmaz. A könyv annyiban különbözik a már piacon levőktől, hogy egyszerűbb a nyelvezete, az elején fotókkal is bemutatja a főzéshez használt eszközöket, a mértékegységeket részletesen leírja, valamint a bevásárlást és a főzés folyamatát is fotókkal illusztrálja. A sérültek közül sokan élnek egyedül vagy párkapcsolatban úgy, hogy háztartást vezetnek. Számukra és sorstársaiknak ez a könyv hatalmas segítség, de azok is haszonnal forgathatják, akik még idegenkednek a konyhától.

Lovas Irén intézményvezetőtől megtudtuk, hogy az ellátottak minden ételt megfőztek, a könyvbe csak kipróbált és bevált recept került. Az ételek között vannak a rohanós hétköznapokban egyszerűen és gyorsan elkészíthető fogások, ünnepnapokon is tálalhatók, valamint húsmentes a táplálékallergiások számára is fogyasztható. A rendezvényen sütőtökkrém és a paradicsom levest, hot-dogot és a halimburgert kínáltak. A készítésbe és a felszolgálásba a sérültek is bekapcsolódtak. Az 500 adag étel alig két óra alatt elfogyott. A halimburger a szomszédos falu, Halimba egyik vendéglátós vállalkozójának a hamburgerhez hasonló étele. A buciban van salátalevél, házi készítésű csalamádé, ketchup, pirított hagyma, csirkemell, tartja vagy kolbász. A rendezvényt az Ajkai Kapocs HACS által kiírt helyi CLLD pályázaton nyert összegből valósította meg a Molnár Gábor Műhely Alapítvány.