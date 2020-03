Szakemberek adtak tanácsot a lábdi piac magbörzéjén

A lábdi piac hagyományos magbörzéjén mindenki találhatott kedvére való szaporítóanyagot, és szaktanácsadásban sem volt hiány.

Az Egry József Művelődési Ház aulája a saját vetőmagokat, palántákat csereberélők mellett ugyanis előadásoknak is helyet adott. A minden évben népszerű programon részt vevő gazdák jelentős része biogazdálkodást folytat, a börzén sok éven át szerzett tapasztalataikat is átadták egymásnak, és újabb ismeretekre tettek szert. Minderről az érdeklődőkkel is diskuráltak, és örömmel adták tovább saját gyűjtésű, számukra már feleslegessé vált vetőmagjaikat.

A fűszernövényektől a különféle paradicsomokig, uborkákig, káposztafélékig sokféle szaporítóanyag közül lehetett válogatni. De volt bőven csicsókagumó, ribizli- és málnatő, metélő fokhagyma is.

A magbörzén Kovács Péter tűzikovács régi fortélyokat, gyakorlati tanácsokat osztott meg mindenkivel a kerti szerszámok karbantartása és hatékony használata kapcsán.

Juhász Attila agrármérnök a talajfajták és a diverzitás jelentőségéről beszélt. A részt vevő szaktanácsadók minden érdeklődőnek segítettek. Tanácsokat adott Ware Borbála, a Közép-dunántúli Biokultúra Egyesület elnöke és Antal Balázs, a Krisna-völgy biokertészete vezetője.