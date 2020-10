Szakértők előadásai az interneten leselkedő veszélyekről az Agórában

Valóban féltenünk kell magunkat vagy a gyerekeinket az internet hatásaitól? Tényleg okosabbak a kütyüjeink nálunk? Megrázóbb ma a fiataloknak egy online atrocitás, mint egy valós helyzet? Mi pontosan a cybertér, és mi az a cyberbullying? Ezekre a kérdésekre kaphatnak választ az érdeklődők az október 17-én 18 órakor kezdődő eseményen az Agórában.

Az ország legismertebb szakemberei arról tartanak előadást A cybervilág csapdái – Online vízió – offline realitás konferencián, mennyire élünk ténylegesen veszélyes életet a cybervilágban, és mit tudunk tenni, hogy megvédjük saját magunkat vagy szeretteinket.

A napot Pál Feri atya indítja a nagy kérdéssel: vagyunk-e olyan okosak, mint az eszközeink, vagy csak szándékosan tettetjük magunkat vaknak, és hiszünk el mindent, amit a digitális világ közvetít felénk? Majd De Coll Ágnes, a Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem elleni harcát vezető szakembere Online fogság – offline szabadulás című előadásában a munkája folyamán rögzített kisfilmeken keresztül tárja a közönség elé, mivel járhat, ha kellő ismeret hiányában, instabil társadalmi hálóval próbál egy fiatal mindent lekövetni, amit a virtuális világban tapasztal. Ezután Tessényi Judit gazdaságpszichológus-közgazdász saját könyvén keresztül mutatja be, milyen következményekkel járhat az online szerencsejáték-függőség.

Délután 2 órától Zacher Gábor toxikológus Digitális vérszívás, vagyis Drakula a telefonban című előadásával folytatódik a konferencia, ahol többek között mindenkit szembesít azzal, miért rettegünk attól, hogy elfelejtenek bennünket az online „barátaink”, ha egy órát nem nézünk rá közösségi oldalunkra, ahogy azt is mindenki gondolatába vési, hol is vannak a valós ismeretségeink. Majd Villányi Gergő pszichológus, újságíró veszi át a szót, aki az online világ sötét oldalát mutatja be a fake ­newson, sadfishingen és az influenszerjelenségen keresztül.

A napot két rendhagyó beszélgetés zárja: a FOMO – Megosztod, és uralkodsz című film fiatal főszereplőjével, László Pannával és Bouquet Gergellyel, valamint Arató Andrással, avagy Hide the Pain Harolddal ismerkedhetnek meg a résztvevők.

A rendezvényen bemutatják a Kapcsoljegyből! applikációt, amely mindenkinek segítség lehet, aki bántalmazás áldozata lett, vagy úgy érzi, bántalmazó környezetben él, és nem tud kihez fordulni segítségért.

A rendezvényt online is nyomon követhetik az érdeklődők.