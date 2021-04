Szakos Csaba evangélikus lelkész a nyitás utáni tervekről

Négy evangélikus templom újulhat meg a közeljövőben Bakonytamásiban, Bakonyszentlászlón, Sikátoron és Veszprémvarsányban.

Szakos Csaba bakonytamási evangélikus lelkész elmondta, a március 15-i nemzeti ünnepen megtarthatták a hagyományos istentiszteletet, azóta a vírus átalakította a gyülekezetek életét is.

– A világjárvány bezár, falakat épít és eltávolít egymástól. Egyházunk ebben a szokatlan helyzetben új utat keresett, hogy az embereket elérje és lelkileg erősítse az elbizonytalanodókat. Országszerte nagyon sok jó kezdeményezésnek lehettünk a szemtanúi. Mi sem tétlenkedtünk szolgálatot vállalva. A személyes találkozások csökkenésével megnőtt a telefonos beszélgetések száma. A mai technikai lehetőségekkel is próbáltunk élni, hogy Urunk vigasztaló és bátorító drága igéje eljusson lelki táplálékként mindazokhoz, akiknek ez nagyon fontos. Hálás vagyok azért, hogy nagyon sokan imádkoznak az itteni szolgálatért és értem is. A járványos helyzetben Isten megtanított engem is sokakkal együtt igazán imádkozni; talán nem telt el olyan nap, hogy ne imádkoztam volna gyülekezetem tagjaiért, az egészségügyben dolgozókért, betegekért, gyászolókért.

Volt arra is példa, hogy egy gyülekezet összefogott és egy szívvel, egy lélekkel imádkoztunk covidos presbiter testvérünkért. Már a második Feltámadás ünnepet éltük meg személyes találkozás nélkül. Az evangélikus lelkész beszélt arról, hogy a járvány ellenére sem állt le a közösségi élet és fejlesztések is történtek a gyülekezeteiben. Bakonytamásiban és Bakonyszentlászlón is megújult a harangvezérlés, Tamásiban az oltárképkeret restauráltatása fejeződött be. Remélik, hogy idén folytatódhat az oltár teljes restaurálása. A templom új villanyóra- és vezetékcserével földelést kapott, sok önkéntes segítőnek köszönhetően összefogással megújulhatott a templomkerítés. Nyolcmillió forint támogatásból a napokban fejeződik be az orgona restaurálása és teljes felújítása, a forrást hat pályázatból sikerült előteremteni. Zircen nagy összefogással, adományokból úrvacsorai és keresztelői készletet vásárolhattak. Falusi gyülekezeteik a Magyar falu program által gazdagodhattak. Hárommillió forint támogatással elkészült a sikátori evangélikus temető kerítése, beszereztek egy fűnyíró traktort. Idén Veszprémvarsányban az evangélikus temető kerítése újulhat meg, ötmillió forint támogatással.

Sikátorban és Bakonyszentlászlón a Magyar falu program nyertes pályázatai által több mint 13 millió forint támogatással, tíz nagyszabású rendezvényt tarthattak. Volt gyerekeknek és fiataloknak kézműves foglalkozás és játszóház, tanévnyitó családi nap sok gyerekprogrammal, szeretetvendégség, zenés irodalmi esték, keresztyén zenekarok fellépése. A lelkészt is meglepte, hogy a hittanos gyerekek ebben a járványos helyzetben is sokan elfogadták a meghívást azokra a programokra, amiket számukra készítettek.

Tavaly nyáron három tábort és öt napközis tábort tartottak, nagy volt az igény a közösségi találkozásokra a nyitás után. A járvány miatt őszre tolódott a konfirmáció Sikátoron. Szakos Csabának pályázatíró végzettsége is van és a pályázatok nagy részét ő írja. Az EEÖR egyházi épített örökségvédelme kategóriában három nyertes pályázattal összesen 40 millió forintot nyertek. Ebből négy templom újulhat meg a közeljövőben, Bakonytamásiban 10 millió, Bakonyszentlászlón 15 millió, Sikátoron 2 millió, Veszprémvarsányban 13 millió forint támogatással. A lelkész köszönetet mond a kormánynak, Kara Ákos államtitkárnak és Kovács Zoltán országgyűlési képviselőnek a segítségért.

Veszprémvarsányiak keresték meg őt, hogy újabb Magyar falu program pályázatot írjon a közösségi épület felújítására, hogy terveik megvalósulhassanak. Bakonyszentlászlón minden gyülekezeti tag kapott húsvéti ajándékcsomagot. – Az itt élőkért szűnni nem akaró fáradozást a járvány sem törhette meg, hiszen amikor csak résnyire tárhattuk ki a templomkaput, folyamatosan tartottunk személyes jelenléttel istentiszteleteteket, ezzel is erősítve a ránk bízottakat, kifejezve elköteleződésünket irányukba. Hálát adok Istennek, hogy nagyon sok értékes emberrel szolgálhatok, akik nyitottak, segítőkészek és áldozatkészek. A fokozatos nyitásnak köszönhetően május 2-től, amit már nagyon vártunk, ismét személyesen is megélhetjük az istentiszteleti közösséget. Szeretettel hívogatok újra istentiszteleteinkre, hogy közösen köszöntsük az édesanyákat és a nagymamákat, Isten éltesse őket, köszönjük meg nekik, amit értünk tettek, az isteni szeretet továbbadóinak – zárta gondolatait Szakos Csaba lelkész.