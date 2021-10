Szegényebb lett a zirci sportélet

Életének 78. évében, a közelmúltban elhunyt Asbóth Ferenc, a zirci labdarúgás kiemelkedő alakja. Pályafutásának felidézésével emlékezik rá a városi önkormányzat.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony bukása miatt széteshet az MSZP

Tíz évvel ezelőtt, 68 éves korában még pályára lépett a zirci sportpálya fennállásának negyvenéves jubileumát ünneplő rendezvény gálamérkőzésén, a Győri ETO FC-öregfiúk ellen. A történelem ekkor ismételte egy kicsit önmagát, hiszen 1971-ben, a pályaavató mérkőzésen is az NB I.-es győri csapat volt az akkori Zirc-dudari Bányász ellenfele.

Vas megyéből származott, de életének jelentős részét Zircen töltötte. Az akkori vájáriskola hirdetése hozta őt a Bakonyba az ötvenes évek végén, akkor még talán nem is tudta, hogy későbbi otthonát lelte meg itt. Sokoldalú volt a sportban, kézilabdázott és futballozott is, és nemcsak védett, hanem gyorsaságát kamatoztatva balszélsőként is megállta a helyét. Sok emlékezetes meccs résztvevője volt, a megyei bajnokságban való szereplés mellett az Újpesti Dózsa, a Tatabánya vagy a Győri ETO ellen is játszott.

A labdarúgó-pályafutását követően játékvezetőként szolgálta sokáig szeretett sportját. A bíráskodás mellett a zirci körzet játékvezetői bizottságának az elnöki tisztségét is betöltötte.

A dudari bánya volt a munkahelye, ahol frontmesterként dolgozott huszonöt fős brigádját irányítva. 1992-ben onnan ment nyugdíjba. „Alkalmam volt egy delegációval a bányába lejutnom, és éppen az ő műszakjába tekintettünk be. Ezek után még nagyobb tisztelettel öveztem személyét” – idézte fel emlékét Répás József zirci lakos, sportbarát.

2016-ban Zirc önkormányzata egy kiállítással adózott a városházán a bányászsport- élet évtizedeinek. Asbóth Ferenc a tárlat megnyitóján fel- idézte emlékeit, és sok kiállított archív fotón tűnt fel hol kézilabdásként, hol focistaként. A kiállítás létrejöttéhez is nagy szerepet játszott a rendelkezésünkre bocsátott ereklyéivel, emlékeivel. A „fotós asztal” üveglapja mögül most is több fényképen fedezhetjük fel, és aki látta őt játszani, nemcsak a képeken, hanem a szívében is megőrzi az emlékét.

Kelemen Gábor

Zirc