Szegfű Zsuzsa: Váltsunk időben életmódot!

Szegfű Zsuzsa tapolcai holisztikus coach, természetgyógyász szerint a változókori problémák jó eséllyel megelőzhetők, ha még időben életmódot váltunk. Abban az esetben a változókor nem viseli meg a szervezetet és az idegrendszert.

A szakember vallja, hogy a legfontosabb a táplálkozásunk átalakítása, de még a változókor elérése előtt, azaz negyven-negyvenöt éves korban. Hiszen a változókor nem akkor kezdődik, amikor már jelei vannak. El kell hagyni a szénhidrát, valamint az állati eredetű tejtermék fogyasztását. Utóbbit legfeljebb kecsketejből készült termékekkel válthatjuk ki, vagy növényi tejjel. Ugyanis amikor változókorban a szervezet hőháztartása átalakul, az minden szervet érint.

– Mára szinte teljesen kiveszett a gyógynövénykultúra, ezért vannak tele az orvosi rendelők, a kórházak. Forduljunk a gyógynövényekhez már akkor is, amikor még nincs probléma. A változókorban a tünetek enyhítésében segít a barátcserje, a macca és a méhpempő. A mai modern étkezés (alapanyagok, élelmiszerek) sok adalék­anyagot tartalmaznak. Amennyiben nem változtatunk ezen időben, komoly problémáink adódhatnak, rosszul érezhetjük magunkat változókorban. Ha az étkezést átalakítjuk, megkönnyebbül a szervezetünk, kevésbé lesz terhelt, nem kell tartanunk az elhízástól, és a hőháztartás átalakulása rövidebb lefolyású lehet.

Azt tanácsolja, hogy megelőzésképpen a cukrot váltsuk ki eritrittel, kókuszvirágcukorral vagy steviával, ezek ugyanis nem erjednek a szervezetben.

– Fogyasszunk sok zöldséget, például savanyú káposztát, vagy, aki bírja a káposztaféléket, azokat is. Együnk sárgarépát, batátát, kinoát, fokhagymát, galagonyát, cukkinit, padlizsánt, salátákat, a nem puffasztó vörös lencsét. Fogyasszunk csírákat, készítsünk házilag növényi majonézt és keverjük össze avokádóval, tegyünk bele kevés fokhagymát és borsot. A rizsfélék közül a barnarizst vagy jázminrizst javaslom. Részesítsük előnyben a kevésbé savas gyümölcsöket, lehetőleg magunk termeljünk paradicsomot, paprikát, és ültessünk gyümölcsfákat. A szapora pulzust visszafoghatjuk Q10-zel, magnézium és B6 vitamin keverékével. Fontos, hogy minden életkorban legyen igénye egy nőnek a változásra és a változtatásra. Hiszen egyéni felelősségünk van a család összetartásában, ezért mindenképpen meg kell újulnunk időnként. Lényeges a szelíd mozgás is. Sétáljunk, túrázzunk, kerékpározzunk, jógázzunk – mondja Zsuzsa. Hozzáteszi, hogy a változás három hónap alatt épül be a tudatunkba, azt követően pedig könnyebb fenntartani az életmódváltást, az új szokások sorát is.