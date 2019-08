Szent Anna ünnepe a veszprémi székesegyházban

A Veszprémi Főegyházmegye védőszentjének ünnepén, július 26-án ezúttal is nagymamákkal és nagypapákkal telt meg a Szent Mihály Bazilika.

Mivel Szent Anna a nagyszülők védőszentje is, Márfi Gyula érsek a szent ereklyéjének jelenlétében mutatott be a szentmisét Nagy Károly apát, kanonokkal, Ebele Ferenc nyugalmazott plébánossal és Tóth Roland atyával, majd körmenetben áldotta meg a híveket.

Márfi Gyula szentbeszédében azt emelte ki: az egyház, és ő is megbecsüli a nőket, az anyaságot. Szerinte olyan nőkre van szükség, akik vállalják az anyai és természetesen a nagyszülői szerepet is. A hamarosan leköszönő egyházi vezető felhívta a figyelmet arra is, hogy több mint 18 esztendővel ezelőtt, 2001 januárjában a Magyar Püspöki Konferencia tagjai Szent II. János Pál pápánál tettek látogatást, és a Szentatya Sziéniai Szent Katalint, Szent Brigittát, valamint Szent Terézia Benediktát is Európa társvédőszentjeinek nyilvánította.

Szent Annáról szólva kiderült: idős korban vállalta a gyermeket, sok imádság és böjt gyümölcseként. A Veszprém megyei főpásztor azt is elmondta, hogy kéri főegyházmegyénk védőszentjének, Szent Annának közbenjárását, hogy „meg tudjunk maradni istenhívő, Krisztust imádó embernek”.

A hívekkel együtt Szent Anna mennyei közbenjárását ahhoz is kérte, hogy utódja, Udvardy György érsek irányítása alatt is őrizze meg az egyházmegyét „békében, hitben és szeretetben”. A szentmise végén Szent Anna ereklyéjével körmenetben áldotta meg Márfi Gyula a híveket.

Ezután Lányi Béla szerzetes – aki a Fülöp-szigeteken szolgál – előadását hallgathatták meg az érdeklődők az ott élő elhagyott fiatalokról. A Szent Annára való emlékezést este a ferences templomban koncert zárta.