Szent Mihályt ünnepelte a megyeszékhely

Kiállításmegnyitó, körmenet, pásztorkutya-bemutató, birkaterelés, igazi búcsúhangulat kirakodóvásárral a várban, és persze sokszínű kulturális program: a hétvégén Szent Mihály napja alkalmából mindebben megmártózhattunk Veszprémben.

Mint az ismeretes, a szabadtéri vallási és városi ünnepek a megyeszékhelyen a Gizella-napokkal kezdődnek és Mihály napján zárulnak. Ez utóbbi ünnep már csak azért is jelentős, mert Szent Mihály a város és a bazilika védőszentje is.

A szombati nap szenzációja a Laczkó Dezső Múzeumban megnyílt A Pásztorélet a XXI. században című fotókiállítás volt. A pásztorok mindennapi életét bemutató kiállítás keretében Répásy Zsolt fotói egy-egy pásztorművészeti alkotással, pásztorkészséggel és néhány ars poétikával egészültek ki.

Másnap délelőtt a székesegyházban Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek celebrált szentmisét, majd a néptáncosok vezetésével a bazilikától Szent Mihály szobrához sétáltak a résztvevők, ahol Márfi Gyula megáldotta a pásztorokat, majd a néptáncosok bakonyi pásztortáncokat tanítottak a búcsúi résztvevőknek.

Az egyik áldásra váró Gál István volt, aki Hegyesdről érkezett a bazilikához. Tanyán lakik, egész nap kint van az állatokkal, az év minden napján.

– Ilyenkor a juhászok, a gulyások és a pásztorok összejönnek – mondta munkatársunknak a húsz éve Hegyesden dolgozó juhász. – Ez azért is fontos, mert tudunk ismerkedni, véleményt cserélni.

Gál István 14 éves korától juhász, csak a birkák mellett dolgozott egész életében…

– Ez az én életem – hangsúlyozta. – Most 340 állatom van, ami elég nagy felelősség. Volt, amikor ezret őriztem. Hogy mire kell figyelni? Ne legyen az állat sánta! Van-e beteg birka, de bizony legeltetni is tudni kell. Ha nyugodt a juhász, nyugodt a birka is!

Gál István megjegyezte azt is, hogy kevesebb a legeltetni való a birkának, mert kevesebb az erre alkalmas terület.

A Szent Mihály-napi búcsú mindkét napján népművészeti kirakodóvásárt rendeztek a Vár utcában. Nagy siker volt a kilátogatók körében a pásztorkutya-bemutató és birkaterelés csakúgy, mint a kovácsmesterség-bemutató és az érsekség borászatának pincelátogatása is a sok kulturális program közepette.