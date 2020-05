Szente József mindennapjait kitölti a klubtársakkal való kapcsolattartás

Mozgalmasan tölti napjait Szente József, a Szenior Mentor Kerekasztal, valamint a Nyugdíjas Klubok Fórumának elnöke, aki emellett még az Idősügyi Tanács alelnöke is. A maszkok kijuttatásában vállalt oroszlánrészt, amellett, hogy napi kapcsolatot tart a klubvezetőkkel, klubtagokkal.

– Azért én vittem ki a maszkokat, mert mind a 47 klubvezetőnek ismerem a címét, és ha beülök a kocsiba, egyből tudom, hogy kihez, merre kell mennem. Ha önkéntesekkel hordattuk volna szét, nekik jóval hosszabb időbe telt volna leegyeztetni és keresgélni a címeket. Volt olyan szupergyors terítésem, hogy egy óra tíz perc alatt visszaértem a lakásomba, pedig 22 helyen jártam – meséli, majd hozzáteszi, hogy ebben az ötven napban a nyugdíjasokat maximálisan kiszolgálták védőeszközökkel, mivel a város vezetői megkülönböztetett gyorsasággal siettek a segítségükre. A kijárási korlátozás elrendelésekor az adományként kapott 130 sebészeti, majd több mint 2000 többször használatos maszkot osztotta szét a nyugdíjasok igényei alapján.

Szente Józsefnek ilyen helyzetben, mint ez a mostani, még nem volt része, bár egykor huszonhét hónapig volt „karanténban” határőrként, a hatvanas évek elején. Persze, mint mondja, az teljesen más volt, de onnan is csak egy hónapban egyszer jöhettek el. – Aki volt katona, annak ez a bezártság nem jelenthet gondot azon túl, hogy most nem ficánkolhat reggel, délben vagy este a boltokban – jegyzi meg derűsen, majd elmeséli, hogy home office-ban, otthonról tartja a kapcsolatot a város 47 nyugdíjasklubjával, és három alkalommal járta végig a klubvezetőket.

– Hála és köszönet az idős embereknek, mert megértették és az első pillanattól tudomásul vették itt, Veszprémben, hogy a saját egészségük érdekében be kell tartani a rájuk vonatkozó előírásokat – fogalmaz. Megjegyzi azt is, hogy nyugdíjastársai közül a szerencsésebbeknek van egy kis kertjük, ahol tevékenykedhetnek, sokan például Csatáron kertészkednek. A legnagyobb problémájuk a házgyári lakásokban élőknek van, akik be vannak zárva a négy fal közé. Nekik most jóval nehezebb a helyzetük, de Szente József nem tud senkiről, akinek emiatt komolyabb gondja lenne.

– Már több mint húsz hírlevelet szétküldtem, amelyekben szerepelnek azok a városházi telefonszámok, amelyeket a nyugdíjasok hívhatnak, ha problémájuk van. Ha kell, kimennek hozzájuk az önkéntesek és bevásárolnak, segítenek megoldani az egyéb problémákat is – fogalmaz. Megjegyzi még, hogy az Idősügyi Tanács alelnökeként folyamatosan tartja a kapcsolatot Hegedűs Barbara elnökkel is. Vele és a nyugdíjasklub-vezetőkkel már nagyon várják, hogy rendeződjön a helyzet és végre találkozhassanak.

– A május 6-i összejövetelt még lemondom, de a június 3-it már mindenképpen szeretném megtartani, amikor a negyvenhét klubvezető együtt lesz az Agórában. Utána lesz két hónap szünet, majd szeptembertől szerveznénk a közös programokat, hogy a nyugdíjasok elmehessenek színházba, közösségi terekbe, vagy akár közösen fürdeni – tájékoztat.

A kialakult helyzet kapcsán elmeséli, hogy a Szenior Mentor Kerekasztal és a Szociális Segítők Nyugdíjas Klubja kezdeményezésére megszerveztek egy sorozatot, Beszélgessünk! címmel. A programmal olyan egyedül élő nyugdíjastársaiknak szeretnének segítő kezet, illetve jelen esetben segítő szavakat nyújtani, akik most emberi kapcsolatokra, beszélgetésre vágynak. Emellett több klubvezető rendelkezik olyan érdekes archív anyagokkal – kirándulásokról készült képekkel, színházi előadások felvételeivel, filmekkel –, amelyeket feltöltenek az internetre, és ezeket bárki megnézheti. Kiderül az is, hogy mesemondó csapatuk is van a megyeszékhely nyugdíjasainak, akik anyák napjára is küldtek szét meséket.

József elmondja még, hogy reggelente leszalad újságért, mert szereti kézbe venni a lapokat, emellett sok időt tölt a számítógép előtt, mert folyamatos levelezésben áll a város nyugdíjasaival, akik néha meglepődnek, hogy milyen gyorsan válaszol egy-egy felvetésükre, megkeresésükre. Ha nem a klubokkal foglalkozik, akkor böngészi a híreket az interneten, és kiderül az is, hogy éjfél előtt ritkán kerül ágyba, mert a gépén lévő kártyajátékokkal frissíti agyát elalvás előtt.