Szépség és egészség egy helyen – A Veszprémi Egészségboltban jártunk

Biotermékek, táplálékkiegészítők, szépségápolás, egészségügyi cikkek (vérnyomásmérő, vércukorszintmérő, lázmérő), teák, vitaminok, ásványi anyagok és vény nélküli gyógyszerek – ez mind-mind a Veszprémi Egészségbolt. Czékus Roland üzletvezető kalauzolt körbe.

– Nagyon széles kínálattal rendelkezünk, folyamatosan próbáljuk bővíteni a választékot. Jelenleg fő termékünk, termékvonalunk Szabó Gyuri bácsi gyógyteái – mutatja Czékus Roland. – Ezenkívül próbálunk olyan termékeket, termékcsaládokat kínálni, amelyeket a környéken nem lehet máshol beszerezni.

Ilyen például a WTN- és a Gál vitamin-termékcsalád. Az üzletvezető szerint az utóbbi időben kialakult egy olyan vevőkör, akik tudatosan az ilyen jellegű termékeket keresik. Elsősorban azért, mert ezek magyar fejlesztésű termékek, magyar cégek gyártják, forgalmazzák ezeket. A gyártók a legjobb minőségű anyagokat használják fel az előállításhoz. Aki szeretné tudni, hogy mit fogyaszt táplálékkiegészítőként, vagy esetleg krém formájában mit visz fel az arcára, az biztos forrásból származó termékekhez juthat ebben a boltban.

Az üzletben több ezer féle termék található a vitamintól a krémen át a lisztig és a chipsig. Édességek is vannak, melyek az egészséges vonalat képviselik. Prémium kategóriás glutén-, laktóz- és egyéb mentes termékek, gyógyvizek is kaphatók. Továbbá vannak olyan táplálékkiegészítők, élelmiszerek, melyek a sportos életmódot támogatják. Ezek azoknak nyújtanak segítséget, akik mozgással is hozzájárulnak egészségük megőrzéséhez. Próbálják mindenből a legjobb minőséget kínálni.

– Natúrkozmetikumokat is tartunk, és azok közül is a jobb minőségűeket, amelyek nem tartalmaznak mesterséges anyagot, kemikáliát – magyarázza Czékus Roland. – Sokan attól félnek, hogy nem tudják, mi van a kozmetikumokban, de amik itt találhatók, azok biztos forrásból erednek és nyomon követhető az összetételük. Nem tartalmaznak kőolajszármazékot, nehézfémet, amivel sok gyártó dúsítja a termékeit.

De vannak még másfajta termékek: az egyik termékre például az van írva, hogy „dezodor kisebbségben lévőknek”. Ez vajon mit takar? Ezeket azoknak kínálják, akik erősebben izzadnak, ám van külön kozmetikum nőknek.

Még egy krémre mutatok az üzletben: „randikrém”.

– Ennek kicsit csalóka a neve. Arra szolgál, hogy pár órára kisimítja a szarkalábakat, eltünteti a táskákat a szem alatt. Működik, de hosz-szú ideig nem tud csodát tenni – mondja.

Viszont a gyulai termálbalzsam nagyon jó az ízületi gyulladásokra. Koncentráltan tartalmazza a Gyulán található termálvíz hatóanyagait.

A fejfájás már-már népbetegség. Van-e valami szer rá, ami nem gyógyszer? – kérdezem.

– Nyilván tartunk fájdalomcsillapítókat, de van egy nagyon érdekes termék erre a problémára. Ez egy golyós dezodorszerű roll, amivel be kell dörzsölni a halántékrészt, illetve a tarkórészt, és csillapítja a fejfájást – tudjuk meg a Veszprémi Egészségbolt vezetőjétől. – De például a Gyuri bácsi-féle alkoholos kivonatok között is van olyan, amely enyhíti a fejfájást. Ezek koncentrált formában tartalmazzák az adott gyógynövény hatóanyagát.

Az üzletben természetesen vannak akciók; a Veszprémi Egészségbolt minden héten akciózik, így aztán érdemes benézni akár hetente is. Arra törekszenek, hogy minden héten valamelyik termékcsaládot akciósan kínálják.