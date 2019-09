Szépségápolási kvíz, mellyel te is formába hozhatod magad!

Mire jó a tejföllel kevert reszelt burgonya? Mihez nyúljunk, ha meg szeretnénk szépíteni körmünket? Bővítsd játszva a tudásod!

Mint arról már többször is beszámoltunk, néhány hete megkezdődött a jelentkezési időszak Tündérszépek 2020 nevű szépségversenyünkre, ahol felejthetetlen élményekért és értékes nyereményekért szállnak versenybe a megye legszebb lányai. Ezt szem előtt tartva készítettük az alábbi szépségápolási kvízt, melyben talán te is találhatsz egy-két hasznos tippet, trükköt, és közben játszva mélyítheted a kozmetikumokkal kapcsolatos tudásod is. Szóval ha a jelentkezésen töröd a fejed, vagy egyszerűen csak szeretnél pár tanácsot, kattintsd végig bátran a tesztet, talán egyszer segítségedre lehet valamelyik innen ellesett ötlet.

Szépségversenyünkre jelentkezni a Tunderszepek.hu oldalon lehet, itt az összes részlet megtalálható a versennyel kapcsolatban.