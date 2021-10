Szerelemdombon keresztül vezet a túraút a csúcsra

A Szerelemdombon keresztül vezet a túraút a Balatongyörök felett magasodó kilátóba, akár romantikus túrára, akár családi kirándulásra is tökéletes helyszín – írja a likeBalaton.hu.

A likeBalaton legújabb ajánlója most Balatongyörökre kalauzolja az olvasókat. Hűvösebb időben se maradj otthon, bár strandolni nem lehet, a Balaton környéki kilátókból egy egész más perspektívából ismerheted meg a tavat. Balatongyörök felé haladva már a 71-es úton autózva láthatók a fából készített magaslatok.

Az őszi erdő már önmagában is ezernyi élményt nyújt, a Keszthelyi-hegység csúcsairól a kilátás is pazar.

A Batsányi kilátóba a Bélapi pihenőből indultunk el. Ide a 71-es út körforgalmából a Mogyorós úton juthattok el, parkolni is lehet, de gyalog és bicajjal is érkezhettek, a település központjától nagyjából másfél kilométerre fekszik a több túraútvonal találkozási pontja. Az út kissé kátyus lesz, óvatosan vezessetek, és ne porozzátok be a gyalogosokat.

