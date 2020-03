Szilágyi Judit pszichológus: éljünk napirend szerint otthon is!

Tudatosság, ritmus és türelem kell ahhoz, hogy az ember a jelenlegi összezárt helyzetben is a megszokott napirendje szerint, kiegyensúlyozottan éljen, így fogalmaz Szilágyi Judit, a Londonban élő veszprémi pszichológus.

Szilágyi Judit angoltanár férjével, és 15 éves fiával másfél éve él az angol fővárosban, ahol szintén kijárási korlátozás van, és most ők is otthon tanulnak, onnan dolgoznak. A pszichológus saját példáján keresztül, és náluk jól bevált ötleteket adott arra nézve, hogyan éljünk, és „hogyan viseljük el egymást” 24 órán keresztül. Szerinte nagyon fontos, hogy az ember alakítsa ki a napirendet.

Az lehetséges, hogy egy órával később lehet most felkelni, de akkor is azt a napirendet kövessük, mint máskor. Tehát állítsuk be az ébresztőt, végezzük el a reggeli teendőket, öltözzünk fel, mintha munkába, iskolába mennénk, a nők sminkeljenek, a férfiak borotválkozzanak meg. Fontos, hogy ne engedjük el magunkat, és ez jellemző legyen az evésre is! Ne nassoljunk, ne eszegessünk egész nap. A teendőket lehetőleg tervezzük meg, ahogy munkahelyen is megszoktuk, és tartsuk is hozzá magunkat, mert ez keretet, rendszert ad az életünknek.

Szilágyi Judit kiemelte, ez a rendszer vonatkozzon a munka, illetve tanulás mellett a szabadidőre is. Arról is beszélt, hogy lehetőleg alakítsuk ki a lakásban mindenkinek a saját helyét, mert amikor össze vagyunk zárva, ez különösen lényeges. Így legyen mindenkinek saját kuckója, mert az elvonulásra nagy szükség van, ami most még fontosabb lett, mint korábban. Ez nem azt jelenti, hogy legyen külön szoba, elegendő egy fotel, egy kanapén, vagy egy sarok is.

A pszichológus szerint a mostani helyzetben adódhatnak feszültségek, ezért sokkal nagyobb odafigyelés és türelem kell. Ne feledjük, ha valaki felcsattan körülöttünk, illetve a családban, nem nekünk szól, hanem ennek a helyzetnek. Emiatt érdemes kijelölni a házban, lakásban úgynevezett megbeszélő helyet, ahol a konfliktusokat is át lehet beszélni, mert a legapróbb problémára is a megoldást keressük. Jellemző az is, hogy az anya sokat foglalkozik a gyerekekkel, és rá marad a háztartási munka is, amibe be kell segíteni!

A szakember úgy mondja, kitűnő feszültség oldó, és ritmust is ad a napnak, ha elővesszük a társasjátékokat, kártyákat, és eközben jókat beszélgetünk. Jótékony lehet az olvasás, sok ingyenes e-könyvtár is hozzáférhető, és kövessük online a színházi előadást, muzsikát, hangversenyt. Olvassunk el olyan kötetet, amit évek óta halogattunk, most itt az ideje, hogy elővegyük. Eszközeinkre telepítsünk fel minél többféle alkalmazást, és beszélgessünk rokonainkkal is, mert az nagyon fontos, hogy a kapcsolatainkat fenntartsuk.

Az időseknél különösen rossz lehet a magány, amit ezzel a megoldással meg lehet szűntetni, illetve enyhíteni.

Célravezető lehet, ha új hobbit találunk ki magunknak, mert az újdonság erővel, jókedvvel tölti fel az embert. Végezzünk olyat, amit például évek óta halogattunk, ilyen lehet például a nyelvtanulás, ingyenes online kurzusokhoz történő kapcsolódás, ami szintén ritmust adhat a napoknak. Nagy lehet a kísértés, hogy később feküdjünk le, mint máskor, de ezt ne tegyük! Soha ne cseréljük fel az éjszakát és a nappalt, éljünk a régi, megszokott ritmusban este is.

Ügyeljük arra, hogy hétégén is azt a rendszert kövessük, mint az korábban is jellemző volt. Testi és lelki egészségünkre nézve is nagyon fontos, hogy menjünk ki a szabadba, arra ügyelve, hogy megfelelő távolságban maradjunk másoktól. A szabadban való mozgás, sport elemi erővel tölti fel az embert. Lehetőleg ne andalogjunk, hanem jó erős tempóban sétáljunk. Ez nagyon fontos a mentális egészséghez, ráadásul a tavasz közepén járunk, amikor szebbnél szebb, színpompás virágok nyílnak mindenfelé, és a látványuk is jókedvre deríthet.

Szilágyi Judit utal rá, családjával egy csendes kerületben él, és ők, ahogy sokan mások is, maszkban mennek ki az utcára, ahol nagyon kevés embert lehet látni. Csak boltba, parkba, meg kutyát sétáltatni járnak az emberek, egymástól tisztes távolságra.