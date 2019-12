Szilveszter alkohol nélkül? Új kihívás terjed a fiatalok között

A Száraz November és Január mintájára a külföldi fiatalok a szilveszter éjszakát is alkohol nélkül képzelik el.

Ezt ne hagyja ki! Legyenek gazdagok az új évben! Legjobb lencsés ételek egy helyen

Magyarországon a száraz november mellett mostanában került be a köztudatba a száraz január is. Köztudott tény, hogy a magyarok világviszonylatban is élen járnak az alkoholfogyasztásban. A WHO kutatásából azonban kiderült, hogy a probléma korántsem csak a felnőtt korosztályt érinti, hiszen az alkohol egyre meghatározóbb részévé válik a fiatal generációk életének is. Bodó Gergely, az odaLÖKött KÖLtészet Slam Poetry Veszprém tagja hosszú ideje igyekszik felhívni a figyelmet a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire a fiatalok körében.

– A Száraz November kihívásra két éve lettem figyelmes, de akkor nem sikerült teljesítenem. Nem vettem elég komolyan, nem volt elég fontos. Aztán egy évvel később, tavaly október végén anyám megint rosszul lett a delirium következtében. Néhány régi fénykép és családi történet alapján már 20 éves kora előtt is ivott, de bizonyára ezek csak amolyan alkalomszerű események lehettek – mondta el Bodó Gergely.

Amikor édesanyja tavaly rosszul lett, ő már javában készült a Száraz Novemberre. – Beszéltem a barátaimmal, hogy hanyagolom a bulikat, mással akarok foglalkozni, jöhetnek hozzám, ahogy eddig, de alkoholt ne hozzanak. Anyám olyan súlyos állapotba került, hogy kórházba kellett szállíttatni. A delirium tremens (vagyis súlyos alkoholmegvonásos tünetegyüttes, mely mindenképpen kórházi kezelést igénylő életveszélyes állapot) még kórházi körülmények közt is 10-15 százalékban halálos kimenetelű. Ő ebbe a 15 százalékba tartozott. Másnap még tudtam vele néhány szót váltani. November 4-én halt meg. Az első száraz hónapom volt, idén megismételtem. Sokkal kevesebbet és ritkábban iszok, illetve alkalmi jelleggel sem fogyasztok drogokat – tette hozzá.

2011-ben ismerte meg az AA- t (Anonim Alkoholisták), illetve az Al-Anon nevű hozzátartozói csoportot, ahol az ő felépülése is elkezdődött. – Az alkoholtól nemcsak az sérül, aki elfogyasztja, hanem a családja, a környezete is. Hála az Al-Anon programnak harag és gyűlölet nélkül tudtam elengedni az anyámat.

Gergely a száraz szilvesztert már megtartotta jó néhányszor.

– Magyarországon sajnos nincsen hagyománya a kulturált ivásnak, nincsen se szórakozási, se tánckultúránk, ha elmegyek egy szórakozóhelyre, akkor ott kinéznek, ha nem iszok, a tánctér ragad a sörtől, mindenhol műanyag poharak és részeg fiatalok hevernek. Pár éve ez még számomra is jó bulinak számított, de ma már nem az.

Az alkoholmentes kihívások valódi eredményeket hoznak. Az Egyesült Királyságban tapasztaltak szerint, azoknál, akik eredményesen szárazak maradnak a kihívás alkalmával, valóban tartósan konszolidáltabbá válik az alkoholfogyasztás.