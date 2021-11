Színpadról a mikrofon mögé – Habóczki Máté továbbra is veszpréminek és balatoninak vallja magát

Hangját nemcsak a Petőfi Rádióban, de színházban és televízióban is sokan hallhatták. Veszprémi srácként vezette a Méz Rádió műsorát, majd a Sláger FM-nél ült a mikrofon mögött. Jelenleg a Petőfi Rádióban szombat délután szórakoztatja az úton lévőket, ráhangolódást nyújt az estére, valamint a Petőfi Parádéban a legfrissebb, trendi zenéket pörgeti a toplistáról.

Habóczki Máté műsorvezetővel a Petőfi Rádió megújulása, arculatváltása kapcsán beszélgettünk.

Focistának készült, de sérülés miatt kettétört a sportkarrierje. Jelenleg van olyan sport, amit aktívan űz?

– A foci ettől függetlenül megmaradt az életemben. Bár jelenleg nincs konkrét csapat, amelyben játszom, baráti körben összejövünk néha. Nyáron, a Balaton partján a strandröplabdázás iskoláskorunk óta visszatérő elem. Volt szerencsénk már a veszprémi kézis legendákkal is meccset játszani, Éles Józsival, Fazekas Nándival is összefutottunk. Emellett szinte mindenhova biciklivel közlekedem, több tíz kilométert tekerek naponta, ez már önmagában is elegendő a sportos életvitel fenntartásához.

A sporton kívül a konyhában is jeleskedik. Szívesen főz?

– Igen, ez egyfajta hobbi. Nem követek konkrét trendet, de természetesen megnézem, mi kerül az asztalra. Ha lehet, hazai termelőktől, hazai termékeket vásárolok, és azt is fontosnak tartom, hogy minél kevesebb csomagolóanyag felhasználásával kerüljön hozzám az alapanyag. Mindemellett arra is figyelek, hogy gyümölcsök, zöldségek minél nagyobb arányban legyenek az étrendemben. Nálam favorit az olaszos konyha, a lasagném világbajnok!

A lasagnét száraz vagy előfőzött tésztából készíti?

– A lasagne nálam száraz tésztából készül.

Már Budapesten él, ott megoldható a saját termesztésű alapanyag?

– Jelenleg az időm nagy részét Budapesten töltöm, de alapvetően továbbra is veszpréminek és balatoninak vallom magam. Saját termeléssel az erkélyen próbálkozom, koktélparadicsom és eper is virított már a balkonládákban. Emellett sok biohozzávaló jön a szülők, nagyszülők kertjéből. Ha időm engedi, én is gondozom a kertet. A természet szeretetét nagypapámtól örököltem. Van tehát miért hazajárni Veszprémbe, a család mellett a baráti találkozók színtere is a királynék városa, valamint a kulturális rendezvényeket is szívesen látogatom, figyelemmel követem az EKF2023 alakulását is.

Veszprémből indult a rádiós karrierje, a színészi pályafutása is innen ered?

– A színészi karrierem is Veszprémben kezdődött, megelőzve a rádiós éveket. Gyerekszereplőként a Pannon Várszínházban játszottam először, később a Petőfi Színházban is volt szerencsém bemutatkozni. A veszprémi rádiós időszak után pedig a Sláger FM, majd a Petőfi Rádió következett.

Petőfi karaktere ezek szerint máshol is megtalálta, nem csak a rádió formájában?

– Petőfi karaktere minden létező formájában rám talált már. Voltam Petőfi a nagyszabású fehérvári városi ünnepségen, mikor ott játszottam; hologramszerűen kivetített Petőfi irodalmi kiállításon, és sokszor mondtam Petőfi-verset. Játszottam a Petőfi Színházban, szerepeltem a Petőfi-játék című darabban, és most a Petőfi Rádióban vezetek műsort.

Karrierje csúcsának tekinti a színészi sikereit, vagy inkább állomásnak az élet vonalán?

– Sikerek csúcsáról 31 évesen, remélem, még nem beszélhetünk. De a Petőfi Színházzal elvittük az Adáshiba című előadást a Nemzeti Színház színpadára is, ez kétségtelenül emlékezetes pillanat marad az állomások között.

Volt kedvenc karaktere?

– Minden karakterben meg lehet találni azt, ami miatt érdekes vagy szerethető. Kedvelem, amikor egy szerep befelé komoly, megvan a saját tragédiája, de kifelé, a vele történő szituációk miatt mégis humoros. A Család ellen nincs orvosság című darab Leslie-je például ilyen.

Az önkifejezés melyik formája áll önhöz közelebb ezek közül?

– Színészként és rádiósként más-más eszközök vannak az önkifejezésre. A színpad a közönség közvetlen jelenléte miatt különlegesebb. Viszont a rádióban is egyből ott van a közvetlen visszajelzés, egyaránt harmonizálni kell a nézőkkel és a hallgatókkal. A színészet mellett egyébként a zongorázás és a gitározás is nagyon jó terápia számomra.

Csak saját örömére, vagy baráti, családi összejöveteleken is hangszert ragad?

– A hangszeres esteket egyelőre a négy fal között tartom.

A Szombat délután és a Petőfi Parádé az önálló műsora a rádióban. Ha nem hangszeren játszik, mit hallgat szívesen?

– Számos magyar dal kerül be a mi rotációnkba és kerül fel a slágerlistánkra is. Zeneileg mindenevő vagyok, a népdaloktól kezdve a magyar nótán, sanzonon át a pop, rock, elektronikus zenén keresztül az operáig bármi jöhet, ez nagyon hangulatfüggő nálam.