Szomjas emberek tankolhattak a Borkasban

A felejthetetlen utcazene-fesztivál napról napra étel- és italorgiát is hozott. Leginkább az autónak látszó járművek, amelyek egyszerre voltak kocsmák és éttermek a belvárosban. Köztük egy Barkas. De kapom az ívet: ez Borkas és Fröccsbusz.

Food truck, így hívják ezeket a járműveket, melyek ősei már a középkorban megjelentek konyhaszekerekkel mint mozgó ételárusok. Ez volt a filmbeli fagylaltos, Bagaméri is. Ennyit a múltról, vissza a jelenbe, legalábbis a veszprémi belvárosba.

Horváth Flóra, a Borkas „kapitánya” mutatja, ez egy Barkas B1000-es típusú autó, amit az eredeti motor hajt, forgalmija van és „lábon” érkezett Veszprémbe. Az autót építették, egyedi, az ő találmányuk, de az első óta már négy van belőle az utakon.

– Az autó belsejében bor, pálinka, szóda, fröccs van. Minden gépiesített, pisztolyról működik, nagyon gyorsan tudunk nagyon sok szomjas szájat megtölteni, sorolja Flóra. – Ezenkívül van hangcuccunk is, mélyládával, erősítővel.

Sőt, az ülések is mintha újak lennének – azok is, újra vannak kárpitozva –, és két tévén az árlista fut. Az ország más-más részein különbözőek az igények, de minden rendben van, hiszen Flóra tapasztalatai szerint mindenütt szeretik a jó fröccsöt. Bármilyet, ha van pohár. Ha meg van palack, el is lehet vinni. A boraik saját borok, Szigetmonostoron van borházuk, de a Borkas pálinkája szintén saját.

Vissza egy mondatra a Barkashoz! Tíz liter körül eszik, de attól függ, mennyi emelkedő van, teszi hozzá Flóra és már emeli a nedűt adó pisztolyt. Újabb szomjas száj érkezett.