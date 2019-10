Szomorú hír a motorosoknak: elmarad jövőre a Harley-fesztivál

Mérföldkőhöz érkezett a fesztivál, és 20 év után elérkezettnek látjuk az időt, hogy a rendezvényt új utakra tereljük. Az újjászületéshez időre van szükség, ezért úgy döntöttünk, hogy egy év „alkotói szabadságra” megyünk, és 2021-ben rendezzük meg a következő, 21. Open Road Festet – mondta Dobai Attila fesztiváligazgató. Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere nagyon sajnálja, hogy elmarad a Balaton nagy nyári szezonnyitója.

– Egy kis baráti összejövetelből lett nemzetközi hírű, több tízezreket megmozgató kultikus rendezvény, amely egy év szünetet tart, és 2021-ben, teljesen megújult formában mutatkozik be – mondták a szervezők.

Kevés olyan motoros van hazánkban, aki ne vett volna részt, legalább egyszer, az Open Road Festen. A fesztivál történelmének 20 éve alatt több százezer motoros és zenerajongó fordult meg Alsóörsön, hogy élvezzék a Balatont, a napsütést, a közös motoros túrákat, a felvonulást, az esti koncerteket, bulikat. Alsóörs és a fesztivál neve összeforrt, ahogy azt a Strand sétányon álló fa motoros szobor is mutatja. Minden év június első hétvégéjén a Balaton megtelt motordübörgéssel és zenével. Olyan világsztárok léptek fel mások mellett, mint a Motörhead, a Ten Years After, a Europe, az Alphaville, a Hot Chocolate, Bonnie Tyler. A fesztiválozók közül sokan nem csak hazánkból, de külföldről is évről évre visszajártak, hogy közel egy héten át együtt éljék meg a „Feel the Freedom” életérzést.

– A fesztivál életében most új fejezet kezdődik, a jövőbeli tervekről még korai lenne beszélni, 2021-ben újra találkozunk, addig is széles utat, vigyázzatok magatokra! – üzenték a szervezők, akik friss híreket a fesztivál weboldalán és közösségi oldalán közölnek.

– Nagyon sajnálom a helybeliekkel együtt, hogy elmarad a fesztivál, amely az egész Balaton nagy nyári nyitórendezvénye volt, rengeteg vendéget vonzott a térségbe. Bízunk a folytatásban, visszavárjuk a barátainkat, köztük Dobai Attilát, valamint a motorosokat – reagált a hírre Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere.