Szörpöt és savanyúságot ízesíthetünk levendulával

A levendula Magyarországra körülbelül a 12. században került be. Nyugtató hatása közismert, de a vírusok, a baktériumok és a gombák ellen is jó. Újabban a konyhaművészetben is mind jobban tért hódít, a kulináris különlegességek között igazi ínyencségnek számít a használata.

Ízesíthetünk vele péksüteményt, de használhatjuk fű­szernövényként is a konyhában. Fűszer gyanánt csak mértékkel adagoljuk, mert különben olyan lesz, mintha parfümöt ennénk, a másik szabály pedig, hogy ne tegyük ki hosszas hőkezelésnek, mert megkeseríti az ételt. Jól társítható mediterrán fűszernövényekkel. Virágával sót, cukrot, mézet, baracklekvárt, desszerteket ízesíthetünk. Nagyon jól passzol kacsából készült ételekhez. A kacsamell mártását érdemes egy kis levendulával ízesíteni, de azt is megtehetjük, hogy a kacsamell mellé tesszük sütéskor. Illatos kacsacomb zöldfűszerekkel és levendulával Hozzávalók: 4 kacsacomb, 1 kávéskanál borókabogyó, 1 kávéskanál egész szegfűbors, 1 kávéskanál majoránna, 6-8 levél friss bazsalikom, 4 ágacska friss levendula, 2 kávéskanál borsikafű, 2 gerezd fokhagyma apróra vágva, 2 dl muskotályos bor, 4 evő­kanál kacsazsír, só. A körethez: burgonya (héjában főzve majd megsütve), vegyes saláta. A kacsacombokat megtisztítjuk, kicsit bevagdossuk, majd befűszerezzük. A tepsibe olvasztott kacsazsírt rakunk, arra helyezzük a combokat, a friss bazsalikomot rátépkedjük, a levendulaágakat is bele­rakjuk, majd a bort aláöntve, alufóliával letakarva 220 fokon sütjük 1 órát. Ekkor a fóliát lehúzzuk, a hőmérsékletet visszavesszük 190 fokra, és további egy órát sütjük. A sütés vége felé a levét leszívjuk vagy leöntjük, és ropogósra sütjük a bőrét. Burgonyával és vegyes salátával tálaljuk. Citromos-levendulás vajas sütemény Hozzávalók: 15 deka porcukor, 15 deka szoba-hőmérsékletű sózott vaj, 1 nagy tojás, 1 citrom reszelt héja, 25 deka liszt, 1 teáskanál sütőpor, 1 teás­kanál szárított levendula, csipetnyi só. Keverjük simára a vajat és a cukrot, majd adjuk hozzá a tojást, a citromhéjat, és keverjük tovább. Amikor összeállt, tegyük bele a lisztet, a sütőport, a sót és a szárított levendulát. Tekerjük fóliába a tésztát, és tegyük félórára a hűtőbe, majd nyújtsuk ki és süteménykiszúrókkal vágjuk a kívánt formára. Előmelegített sütőben süssük, és akkor vegyük ki a sütiket, amikor a szélük aranybarnára pirul. Savanyúság levendulával Sós, fűszeres, ecetes páclét készítünk, amelynek összetevői a felmelegített víz, a tokaji, vagy bármilyen gyümölcsös balzsamecet, koriandermag, só és méz. A legvégén adjuk hozzá a savanyúságokat, mintha dunsztolnánk, és akkor adjuk hozzá a levendula virágát is, morzsolva. Frissességet kölcsönöz az íznek. Levendulalimonádé Dobjunk 15 gramm levendulavirágot fél liter forrásban levő vízbe. Gyöngyözve főzzük 1-2 percig, majd lefedve hagyjuk állni tíz percig. Szűrjük le, édesítsük cukorral, öntsük fel 1,2 liter hideg vízzel, és kínáljuk citromkarikával, jégkockával. Levendulaszörp Hozzávalók: 1 kiló cukor, 3 és fél bögre levendulavirág, 4 darab kezeletlen citrom héja, 1 liter víz, 1 vaníliarúd kikapart magja és belseje. Szedés után távolítsuk el a virágokat a levenduláról, alaposan öblítsük le. Öntsük a cukrot, a megtisztított citromok héját és a vizet egy tálba, és kezdjük el felforralni. Akkor lesz kész, ha szirupos állagú keveréket kapunk. Amint elkészült, keverjük bele a vaníliát, majd rakjuk bele a levendulát, vegyük le a tűzről és fedjük le. Tegyük félre pihenni egy éjszakára. Másnap készítsük elő a szörpösüvegeket: mossuk ki, sterilizáljuk. Szűrjük le a szörpöt, forraljuk újra össze, majd töltsük az üvegekbe. Tegyük száraz dunsztba plédek közé 1-2 napra.