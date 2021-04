A szakértő válaszol: 2021 az újjászületés éve lesz

Az asztrológus nem jósol – Szücs Ildikó veszprémi asztrológus ezt emelte ki a beszélgetésünk legelején, ez egy általános tévhit. Az asztrológia egyébként egy körülbelül hatezer éves tudomány, amire nagy uralkodók és hadvezérek támaszkodtak a történelem során.

Ennek a tudománynak a megítélése kissé mostohává vált, ám az utóbbi években ismét fókuszba került, az emberek újra bízni kezdtek azokban, akik „olvassák az eget”. Az emberek általában egyéni problémákkal keresik meg Szücs Ildikót, valamilyen elakadás van az életükben, nem boldogulnak a magánéletükben, családjukkal, szerelmükkel. Ildikó ebben segít. – Elkészítem a születési dátumuk alapján a születési képletüket. Az olyan, mint egy fénykép arról a kozmikus helyzetről, amikor az illető született. Azért kell a földrajzi helyzet, pontos óra és perc, mert akkor pontosan le tudjuk fényképezni, hogy akkor ott hogyan álltak a bolygók a naprendszerben. Ezeknek a bolygóknak van jelentésük és hatásuk- mesélte az asztrológus.

Mint kiderült, az asztrológia egy analóg rendszer, minden bolygónak van saját energetikája, ami valahogyan hat a földre és ezáltal az emberekre is. Azért szokták fenntartásokkal kezelni ezt, hiszen a „ha nem látom, nem létezik” elvet vallják, tehát sokszor beleesünk abba a hibába, hogy „nagyon messze van, nem látom azokat a bolygókat, miért hatnának rám?”. Szücs Ildikónak erre frappáns válasza van: ha kimegyek az utcára a szelet sem érzem és a Föld mágneses erejét sem tudom megfogni, mégis hat rám. Ezek az energiák címkéktől mentesek: se nem jó, se nem rossz – csak van. Az, hogy ezek az energiák egyénileg hogyan hatnak ránk, az nagyon sok mindentől függ, a személyiségünktől, a hangulatunktól, de még a közérzetünktől is, ez teljesen egyedi mindenkinél.

Az is kiderült, hogy az, hogy milyen a születési képlete valakinek, az megmutatja, hogy milyen energiákkal születik le (sic!) a Földre. Az asztrológus csak azt tudja kiolvasni a képletből, hogy mi-mit jelent, de olyat még senki nem olvasott ki a bolygók állásából, hogy valaki mérnöknek született, vagy énekesnőnek. Az energetika arról mesél, hogy mi a „mozgatórugónk”: nőiesebb, lágy energiákkal vagy férfiasabb, erőteljesebb energiákkal éljük-e a mindennapjainkat, inkább az eszünkre vagy inkább a szívünkre hallgatunk, ha döntéshelyzetbe kerülünk. Mindennek oka van tehát, ha az élet nehézség elé állít minket, ha rossz családba születünk, akkor az univerzum meg akar tanítani nekünk valamit. Azt nem szabad elfelejtenünk, hogy mi döntjük el, hová szeretnénk leszületni – minden tapasztalatunk okkal történik, és valami felé visz bennünket.

– Én Iványi Gyöngyitől tanultam asztrológiát, évtizedek óta űzi a szakmát, és sokat fejlődtem mellette. Abban nagyon egyet tudok érteni vele – sok más mellett -, hogy noha a bolygóknak van egy általános, nagy hatása, de az egyáltalán nem hat mindenkire ugyanúgy. Én egyéni elemzésekkel foglalkozom, és ehhez nagyon fontos az intuíció és a másikra való ráhangolódás. Egy nyári napon, amikor erősen süt a Nap, az egyik ember leég, a másik ember nem: a Nap attól még ugyanolyan erővel süt.

A horoszkóp sem azt mutatja meg, amilyen ember vagy, hanem azt, hogy az ember hogyan éli meg a saját életét. Ahogyan az asztrológiában, úgy a horoszkópban sincs semmi végletes, és főként, semmilyen értékítélet. – Ha az ember, miközben a horoszkópját elemzem rájön, hogy „ó, hát én így működöm!”, és el tudja dönteni, hogy ez neki megfelelő vagy sem, akkor már tud választani, hogy ilyen energiákkal, érzésekkel, hozzáállással akarja leélni az életét, vagy sem. Egy születési képlet, vagy egy horoszkóp elemzés ezt nem tudja eldönteni más helyett. Számtalan módja van az önismeretnek, én asztrológiát az első lépésnek tartom. Én nagyon sok más módszert is tanultam, de az asztrológia még egy olyan materiális szemlélet, amihez az emberek könnyebben tudnak kapcsolódni. Ma már nem kézzel méregetjük a bolygókat, hanem egy számítógépes programba felvisszük a születési adatokat – ezt azért jobban elfogadják.

Sokan tévednek a horoszkóp és aszcendens viszonyában is, Szücs Ildikó elmondta, a csillagjegyünk az, amivé válnunk kell, és az aszcendens az, ahonnan érkezünk. – Ha valaki például Vízöntő, az nem azt jelenti, hogy én ebbe születtem, tehát ez vagyok. Ez az, amit meg kell tanulni, hogy „vízöntősen működjön”, az aszcendens pedig azt mutatja meg, ahonnan jöttél, hogy mit hoztál magaddal az előző életeidből. Ha idősebb korodban elkezdett az aszcendensed dominálni, akkor egy kicsit megbuktál a feladaton, hiszen nem tanultad meg a leckét.

A pandémia asztrológiai szemmel

Asztrológiai szempontból a tavalyi évben csúcsosodott ki egy olyan hatás, ami az elmúlt néhány évtizedben volt érezhető a világban. Azt lehetett érzékelni, hogy az emberiség elfordult egy gyűjtögető, birtokló irányba, elmentünk egy anyagias világ felé. Amikor nagyon elcsúszik az egyensúly, és belülről nem jön az igény, hogy visszaállítsuk, akkor kívülről jön egy olyan hatás, amelyik ezt megteszi. Ezt a tendenciát az egyéni életünkben is felismerhetjük, és a tavalyi évben ez globális szinten érkezett el. Ha a pandémia hatására, mindenki csak a „saját portáján söpörne össze”, a saját lelki egyensúlyát, családi békéjét állítaná helyre, akkor az egész világban „tisztaság” lehetne. A 2021-es évről mindenki azt gondolta, hogy egy nagy fellélegzés lesz, és valamilyen szinten az is, már ha a 2020-as évvel vetjük össze. Ez az év a vizsgáról szól, most mondjuk vissza a leckét, amit tavaly megtanultunk. Ebben az évben nagyon erősen megjelenik, és többször bepontosodik (erősödik a hatása – a szerk.), két bolygó között, a Szaturnusz és az Uránusz között egy olyan fényszög, amit negatív fényszögnek hívunk, de ez nem rosszat jelent.

A negatív fényszög azt jelöli, amikor valamit meg kell oldani: ott van küzdelem, van tanulnivaló és az fájdalommal járhat. A nehezítő fényszögek, tehát a negatív fényszöveg hozzák el a kihívást is, ami fejlődésre sarkall. Az Uránusz folyamatosan függetlenedni akar, a Szaturnusz viszont a szigorú szabályok követője, ennek a két bolygónak a kapcsolódása hozza magával a nagyon hirtelen forradalmi érzületeket. Ez persze lehet szellemi forradalom is. Ezt hozza a tavaszi időszak, és ez megmutatja, hogy egyszerűen a sorsunkban kell transzformációt végrehajtani, egyfajta újjászületés az, amire most szükség van, és erre a 2021-es év nagyon alkalmas, hiszen a kreatív, különleges megoldások éve ez. A most, tavasszal érzékelhető negatív fényszög még ebben az évben ősszel is visszatér, akkor ismét jobban oda kell majd figyelnünk.