Tapolca is csatlakozott a látás hónapja kampányhoz

Október elsején idén is elstartolt a látás hónapja kampány. A szervező Magyar Látszerész Szövetség ebben az évben a szem védelmét, egészségének megőrzését helyezi előtérbe Fontos a látásom mottóval.

A kampányhoz kapcsolódóan Jó, hogy látunk 2019 címmel gyerekeknek, fiataloknak szóló, három héten át tartó programsorozat indul Tapolcán a Szabó Optika jóvoltából, melyet október 25-én egy nagyszabású rendezvény zár a Tamási Áron Művelődési Központban.

A Magyar Látszerész Szövetség elnöke, Szabadi Zsolt jelentette be a szervezet sajtótájékoztatóján, hogy a többéves hagyománynak megfelelően az idei évben is külön figyelmet kap a látás, a szem védelme és egészsége októberben, a látás hónapjában. Október 31-ig országszerte 306 vizsgálati pont és optikai szaküzlet várja ingyenes látásellenőrzésre és tanácsadásra az érdeklődőket. Tapolcán a Szabó Optika mindemellett még egy különleges programsorozattal is felhívja a figyelmet arra, hogy ma a szemünk világa fontosabb, mint valaha.

A jó látás elengedhetetlen a fejlődésünkhöz, a boldogulásunkhoz, hiszen a tanult információk 80 százaléka a látásunkon keresztül jut el hozzánk, agyunk a külvilágból származó információk nagy részét a színes látás útján szerzi, és ez az érzékünk alakítja leginkább a külvilágról alkotott képünket. Egy gyerekeknek, fiataloknak szóló csapatjáték keretében a cég három héten át biztosít lehetőséget arra, hogy a témában számos érdekes és hasznos információt gyűjtsenek a közösségi média és digitális eszközök segítségével a résztvevők. Sőt, a csapatoknak lehetőségük nyílik arra is, hogy ellátogassanak a Szabó Optika szalonjába, és testközelből ismerjék meg azokat az eszközöket, amelyekkel a látásvizsgálat történik.

A programsorozat keretében rajz- és irodalmi pályázatot írtak ki, amelyre október 15-ig lehet a pályamunkákat leadni. A vetélkedő egy nagyszabású rendezvénnyel zárul október 25-én a Tamási Áron Művelődési Központban, ahol előadásokat, valamint a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége helyi szervezetének jóvoltából érzékenyítő programokat rendeznek. Itt kerül sor a három héten át tartó verseny és a pályázatok ünnepi eredményhirdetésére, a nyertesek értékes jutalmakat vehetnek át.