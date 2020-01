Tapolcán is beépült a köztudatba a lelki egészségvédelem és a mentálhigiéné

Fél év múlva lejár a Lelki Egészségfejlesztési Központ (LEK) kétéves pályázati programja. Azt követően három év fenntartási időszak következik.

Minderről, az elért eredményekről és a tervekről Magvas Zoltán, a központ szakmai vezetője beszélt lapunknak.

– A két év felén túl vagyunk, nyáron ér véget a program, amelynek a fő célja az, hogy a lelki egészségvédelem, a mentálhigiéné Tapolcán és a kistérségben beépüljön a köztudatba. Beszéljenek róla az emberek, foglalkozzanak vele, ismerjék el annak fontosságát. Örömmel mondhatom, hogy a programjainkkal ezt már tavaly év végére elértük. Mostanra a városban és környékén élők tudják, hogy létezünk, hogy van hova fordulni és hogy ingyenesen elérhetők a szolgáltatások. Az elmúlt évben az egyéni tanácsadás vonzott legtöbb érdeklődőt. Folyamatosan 50-60 fő jár egyéni tanácsadásra. A kompetenciahatárokat figyelembe véve a pszichológus és több más segítő szakember, szociális segítő szakember dolgozik a tanácsadóban. Segítő beszélgetést, krízisintervenciót tartanak, problémamegoldó modellt alkalmaznak, teszteket töltetnek ki az érdeklődőkkel. Így már az első beszélgetés során kiderül, hogy melyik szakember tud segíteni, tanácsot adni.

Fontos, és sokakat megmozgatott a délutáni előadások sora. Azok közül az egyik legfontosabb Beck Zoltán nevelésszociológus előadása volt az énről és a közösségről. Dávid Ferenc Örömök urai címmel a függőségekről beszélt. A kiscsoportos programok közül kiemelhető az egyházzal karöltve rendezett, házaséletre való felkészítő program, reméljük, idén is lesz ilyen. A baba-mama klub szintén jól működött. Több alkalommal kitelepülve például az óvodákba pszichológus tartott előadást nevelésről, beszoktatásról.

– Jól működött a sajátos nevelési igényű gyerekek szüleinek tartott előadássorozat, vendég előadókkal és az iskolai szociális munkások bevonásával. A tavalyi év nagyon fontos pontja volt a kortárs segítő képzés, amelyet kilencedik évfolyamos diákoknak hirdettünk a városban. Olyan fiatalokat kerestünk, akik önként jelentkeztek és empatikus készséggel, nyitottsággal megáldottak. A többnapos képzés a pályaválasztást is motiválhatja, a résztvevők betekintést nyertek a segítésbe szakmai támogatással. Aktívak, ügyesek voltak, érdekelte őket a téma, többen ilyen irányban szeretnének tovább tanulni. Mi pedig továbbra is szeretnénk tartani velük a kapcsolatot. Ők egyébként önkénteskednek is, és segíthetnek abban, hogy rámutassanak, hogy kortársaik közül ki szorul segítségre. Hidat képezhetnek a gyerekek és a szakemberek között. Hiszen ők már tudják, mit jelent a krízishelyzet, hova fordulhatnak korosztályuk érintettjei. A képzés interaktív részeiben arról is szó volt, ami őket konkrétan érdekelte – mondta Magvas Zoltán.

Hozzátette, drog- és más prevenciós előadásokat tartottak az iskolákban, kiégés elleni tréninget rendeztek a pedagógusoknak, a szociális szférában dolgozóknak. Idén hasonlót terveznek. Ezúttal talán munkahelyi mentálhigiénés előadásokat is tartanak.

A LEK keretein belül a gyásztanácsadás folyamatosan működik, havonta egyszer találkoznak a gyászolók a szakemberrel. A hajléktalanoknak is indítottak csoportfoglalkozást, amely jól működik, és nagy szükség van rá. Sikeres volt a pályaválasztási tanácsadás a 7. és 8. osztályosok számára. Egyéni, két alkalmas tanácsadáson vettek részt a diákok. A LEK dolgozói többször kitelepültek például falunapokra. Népszerűsítették a programot, előadásokat tartottak. Ilyen volt az Amiről félve beszélünk című előadás, ahol az egészséges szorongás és a pszichoszomatikus, azaz a lelki okokra visszavezethető testi betegségek sora került középpontba. Csatlakoztak a Richter egészségváros programjához, a LEK sátránál sokan érdeklődtek. A központ szolgáltatásait tavaly májustól év végig több mint 1500 fő vette igénybe. A másfél év alatt több mint háromezer érdeklődő fordult meg a központban, szemben a két évre vállalt 1200 fővel.