Tavaly szeptember óta Baán Izsák perjel vezeti a bakonybéli bencés monostort

Hortobágyi Cirill OSB főapát szeptember elsejétől Baán Izsákot nevezte ki a bakonybéli bencés monostor perjelének. Izsák atyával az elöljáróváltásról beszélgettünk, arról, milyen változást hozott ez a saját és a közösség életében, hogy élnek, hogyan egyeztethető össze a szerzetesi zárt világ a külvilág felé nyitással.

– Közösségünk egyelőre nem önálló, monostorunk a Magyar Bencés Kongregáció része, a Pannonhalmi Főapátság függő perjelsége, de nagy autonómiánk van. A bencés rend filozófiája az, hogy minden egyes közösség lehetőleg legyen önálló, ezek szerveződnek egy kongregációs szövetségbe, melyek világszintű szervezete a konföderáció. Ez a helyi közösségekre építő struktúra, az egyes kongregációk számítanak szerzetesrendnek, a központi képviseletünk Rómában van – ismertette Izsák atya.

Elmondta, a századok folyamán Magyarországon történelmi okok miatt a kisebb monostorok elvesztették önállóságukat – a bencéseket Pannonhalma alá sorolták –, a szocializmus idején pedig meg is szűntek. A rendszerváltás után az újjáéledő monostorok mind azzal a szándékkal születtek, hogy előbb-utóbb újra önállóak legyenek. Ennek létszámbeli és anyagi-emberi stabilitási feltételei vannak.

Hazánkban a tihanyi és a győri monostor önálló, a bakonybéli úton van efelé.

– A rendi vezetés is úgy tekint ránk, hogy közösségünk járja a saját útját, de egyházjogi szempontból nem adottak még az önállóság feltételei. Ehhez hat örökfogadalmas szerzetes kell – a közösségünket jelenleg öt örök-, két ideiglenes fogadalmas szerzetes, továbbá egy novícius alkotja – és egy önálló spirituális út, ami már jó ideje megvan. Emberi számítás szerint néhány éven belül, ha az Úristen is úgy akarja, elérjük a teljes önállóság küszöbét.

Lényeges különbség a monostorok között, hogy az önállókban a szerzetesek választják elöljárójukat, a nem önállókban a felettes elöljáró nevezi ki a közösség véleményét figyelembe véve.

– Halmos Ábel atya 2007 óta volt közösségünk elöljárója, nagyon nehéz helyzetben vette át a vezetést, elkísérte mind a közösség, mind a monostor fejlődését ezen az úton, melynek végső állomása a millenniumi nagy fejlesztés volt. Ez idő alatt létszámban is gyarapodtunk, háromról nyolc főre. Ábel atya, Cirill főapát és a közösség együtt gondolkodásának eredményeként született meg a döntés az elöljáróváltásról. A közösség úgy gondolta – fél év alatt érlelődött meg, a főapát is rendszeresen jött, végigkísérte a folyamatot –, hogy én lehetnék az utód, a főapát pedig ezt megerősítette. A békesség, valamint a folytonosság szellemében zajlott ez az együtt gondolkodás és a váltás.

A váltást még egy tényező generálta. Már régóta érlelődő gondolat volt a monostor és a plébánia élesebb elhatárolása, a szoros összefonódást természetszerűleg az elöljáró személye is meghatározta. Ábel atya viszi tovább a plébániát, Izsák atya feladata a szerzetesi közösség lelki és a monostor intézményi vezetése. A személyi változás a főbb irányvonalakat nézve nem jelent nagy irányváltoztatást a közösség életét tekintve.

– Személyiségeink különbözősége miatt nyilván van különbség, de alapvetően az eddigi úton haladunk tovább. A saját életemben sem jelent radikális változást. Bizonyos feladatkörökben eddig is vezetőként voltam jelen, most összetettebb a feladatköröm – a közösség lelki vezetése, tanítással, ez a leghangsúlyosabbja ennek a feladatkörnek, a monostor irányítása, munkahelyi helyzetek kezelése, társadalmi életben való szerepvállalás, kapcsolattartás egyházi közösségekkel – és nagyobb a felelősségem.

Évekig jártam tanítani Rómába, a bencés egyetemre, ezt most el kell engednem, hosszabb távolléteket vezetőként nem tudok vállalni. Számomra mindez áldozatot is jelent, de azt gondolom, ez része a megszólíttatásomnak, hogy ami adományként vagy ajándékként az Istentől adatott, azt kamatoztatni tudom a helyi közösségben s általa a magyar egyházban is.

A „szíven talált” emberek zárt világa, a benedeki regula és a külvilág felé való nyitás összeegyeztetése napjaink izgalmas kérdése.

– Egyrészt van egy erős vágy közösségünk részéről, hogy a világtól távolságot vegyen, a szerzetesi élethez kell, hogy határaink erősebbek, körülhatárolhatóbbak legyenek, legyenek védett tereink és időink. A korábbiaktól eltérően azt kérjük a zarándokoktól, szállóvendégektől, betérőktől, akik imádkozni, elcsendesülni jönnek hozzánk, tartsák tiszteletben belső védett tereinket. Nemsokára elkészül az új közösségi házunk, ezáltal kikerül a monostorból több funkció, ott lesznek a hittanórák, a kóruspróbák, az egyházközségi összejövetelek.

A bakonybéli szerzetesek hírlevélben adnak hírt életükről, gondolataikról, aktívan jelen vannak a közösségi oldalon, ételrecepteket osztanak meg, egyedülálló kezdeményezésük a nagyböjti, majd már két alkalommal is az adventi YouTube-os playlist-összeállításuk. Minden szerzetes megjelölt zeneszámokat, s mivel életkorban, zenei ízlésben nagyon különbözőek, a paletta sokszínű lett, volt gregorián, kórusmű, dzsessz, rock, soul, s bármily meglepő, viking dead metal, amerikai nu metal és heavy metál is. Jó visszajelzések érkeztek, sokan írták, összekötő kapoccsá vált a zene.

– Érdekes kérdés egy szerzetesközösség viszonyulása a virtuális térhez, a közösségi médiához. Életünk küldetésének része megosztani másokkal valamit abból, amit mi az Istenből megtapasztalunk. Mivel korlátozott, hány embert tudunk itt befogadni, fontosnak tartjuk használni azokat a csatornákat, melyeket a nagyvilág használ, megosztani általa a tanúságtételeket. Eldöntöttük, hogy közösségként szeretnénk jelen lenni a világhálón, hírt adni életünkről, számunkra vállalható formában. Sokat gondolkodtunk a médiáról, az internetről, a telefonhasználatról.

Az internethasználat idejét jelentősen csökkentettük, csak munkaidőben használjuk. A közösségi médiában arcunkkal, lelki nyíltságunkkal vagyunk jelen. Lelki tartalmakat osztunk meg, de például János testvér, aki a közösség étkeztetéséért felel, jó humorú, jó tollú, a médiában a gasztrovonalat viszi. Ahogy ezt teszi, abban benne van a mi szerzetesi életünk és az ő belső útjai is. Ez érték. Igen, a zenei ajánlásunkban voltak metál­számok is, ami sokakat meglepett, ugyanakkor meg is szólított embereket. Voltak rossz tapasztalataink is a közösségi médiával kapcsolatosan. Azt gondolom, védjük magunkat erős határokkal, ugyanakkor ne mondjunk le arról, hogy ami értékként megszületik, azt kommunikáljuk azok számára, akik nem tudnak hozzánk eljönni.