Tavaszi nagytakarítás csupán két csodaszerrel

A tavaszi nagytakarítás elvégezhető két, flakonban házilag elkészített tisztítószerrel, az egyikben ecetet, a másikban mosószódát higíthatunk fel vízzel. Más, környezetünket, vizeinket védő praktikát is ajánl szakértőnk a lakás felfrissítéséhez, tisztításához.

Ezt ne hagyja ki! Az LMBTQ-jogok mentén is törhet a szivárványkoalíció

Napos időben akár egy nap alatt elvégezhetjük otthonunkban a tavaszi nagytakarítást, vagy több hétvégére is beoszthatjuk és a családtagokat is bevonhatjuk a feladatokba. A függönyöket érdemes ilyenkor kimosni, mert a fűtés miatt a hideg időszakban jobban porosodnak. Jót tesz nekik a felfrissítés és ehhez nem is kell különleges szereket, vegyszereket alkalmazni. Szépen ki is fehérednek, ha szódabikarbónás vízbe áztatjuk ezeket a textileket. A műszálas függönyöket sose próbáljuk hipóval vagy egyéb klórtartalmú szerrel fehéríteni, mert azok besárgítják azokat. A tisztaság a fontos, de ha azt szeretnénk, hogy illatosak is legyenek, akkor mosóparfümöt tehetünk az öblítővízbe. Sokféle létezik, kedvünk szerint válogathatunk, kellemes hatású például a levendula.

A puhább textilekért

Szauer Rózsa, a Nők a Balatonért Egyesület elnöke azt is elmondta, hogy a sötétítőknél is a portalanítás a fontos, ezért feleannyi mosószert tehetünk a mosógépbe tisztításukkor, mint egyébként szoktunk. Már ezzel is környezetvédő módon járunk el, még inkább, ha mosószódát is használunk. Öblítésnél pedig nem kell félni az ecettől. Az lágyítja az anyagot. Az öblítésnél alkalmazott ecet pedig minden esetben ajánlható, ha azt szeretnénk, hogy a kimosott textilek, ruhák puhábbak legyenek. A szaga a száradás során elillan. Ha a szabadban tudjuk kiteregetni, a napon tudjuk szárítani a függönyöket, még jobb, szebb eredményt érünk el.

Fényes felületek a fürdőben

A fürdőszoba alaposabb takarításakor a csempék, az üveg- és más felületek, a tükrök, a zuhanykabin tisztításához sem kell százféle különleges vegyszer – állítja Szauer Rózsa. Jó a vízben oldott ecet. Ha a csaptelepeken, a zuhanyfejen makacsabb lerakódások vannak, akkor azokat tekerjük be egy ecetbe áztatott rongyba, vagy a lecsavarható zuhanyrózsát áztassuk tálkában, amibe szintén ecetet tettünk. Egy éjszakára hagyjuk rajta a tisztítószert, illetve hagyjuk abban, utána elég leöblíteni, letörölgetni. Az ecet szépen leoldja a vízkövet. Az ablakpucoláshoz szintén jó az ecetes víz. Ha még szebb eredményt akarunk elérni, kis alkoholt is tehetünk tisztítószerünkbe.

Fehérítés

Az ágyneműk, a lepedők mosásához mosószódát és folttisztító sót fele-fele arányban használhatunk, ha nem készítünk házilag mosógélt. Foltsó, azaz nátrium-perkarbonát már sok helyen kapható, folteltávolításra is jól használható. Ugyanúgy színtelenít és fertőtlenít, mint a hipó, de környezetbarát módon. A fehér lepedőket szépen kifehéríti, a színes anyagokat nem fakítja ki. Fugák tisztítására is jól használható a perkarbonátos oldat, amit meleg vízzel kell elkészíteni. Egy fél literes spricnis flakonba a vízhez két evőkanál perkarbonátot tehetünk, azt a fugákra fújjuk és pár percig hagyjuk hatni, majd áttöröljük, végül fel ecetes vízzel felmossuk.

Házilag elkészülhetnek

Szakértőnk két üres, szórófejjel ellátott flakonban készít házilag tisztítószereket, az egész házban azokat használja. Az egyikbe húsz százalékos ecetet higít fel vízzel, fele-fele arányban. A másikba mosószódát tesz hasonlóképp. Öt liter vízhez elég két kanálnyit. Ugyanis kétféle kosz van – magyarázta el – az egyik vízben oldódik, ezek eltüntetéséhez jó az ecet. A felmosóvízbe elég azt rakni. A lakásba a cipőnkkel bevitt por, sár eltüntetéséhez elegendő és így takarékoskodhatunk is. A mosószóda pedig jó zsíroldó, arra jobbára a konyhában lehet szükség. Rózsának ezek a Jolly Jokerei és még a citromsav. Arról is beszélt, hogy a citrom- és a teafaolajnak, amit az illatuk miatt tehetünk tisztítószereinkbe, vírus-, baktérium- és gombaölő hatása is van.

Meggyőződése, hogy magunknak és környezetünknek is jót teszünk, ha példáját követjük. Ugyanis a vegyszereket takarításkor belélegethetjük és az se jó, ha maradványai bőrünkkel érintkeznek.

Porszívózás előtt

A szőnyegeket legjobb kivinni a szabadba és ott kiporolni. Nedves, ecetes vízbe mártott kefével is felfrissíthetjük, fertőtleníthetjük azokat. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor a szobában szórjunk szódabikarbonát rájuk, szép egyenletesen. Ez főleg akkor előnyös, ha kisállatot is tartunk otthonunkban, mert a részecskéi nem elfedik, hanem beveszik a szagokat. Kiporszívózás előtt várjunk ilyenkor mintegy egy órát, addig hagyjuk rajta a szőnyegeken a szódabikarbónát. Az ágybetéteket ugyanígy tisztíthatjuk, fertőtleníthetjük. Nem bonyolult ez az eljárás és jól megteszi hatását, felfrissíti fekhelyünket.