Tegyük el télire a kert és a gyümölcsös most érő kincseit!

Lassan kezd érni a kertben is a sárgabarack, de a zöldségesnél már vásárolhatunk is, akár befőzéshez is. A bolti sosem olyan finom, mint amit magunk teszünk el.

Az egyik kedvelt nyári gyümölcs a vadringló piros és sárga héjú változata is. Utóbbiból készítsünk szörpöt. Hamar el­készül, kellemes, fanyarkás íze van, jó szomjoltó és magas a C-vitamin-tartalma. Nem kell héjazni, magozni, mert főzés közben hő hatására a húsa elválik a magtól és a héjtól. Szűrjük olyan sűrű szűrőn, mint a húslevest. Nyomkodjuk át, a héj és a mag fennmarad. A léből kis cukorral szörpöt készíthetünk. A masszát sűrűt spaklival jól átpasszírozhatjuk, lekvárt főzhetünk belőle levendulával, de csatninak is jó.

A vadringló sok helyen út szélén terem, ha nem szedik le, vagy a szomszéd felajánlja, érdemes hasznosítani. A Szent Iván éji almával, az arató körtével akár együtt is főzhetünk belőlük lekvárt. Az a sütőben, tepsiben is készülhet, néha kavargatva. Amíg fel nem forr, 130 fokon melegítsük, aztán 150 fokon folytassuk a főzést. Nem kell állandóan keverni, nem ég le, mert nem direkt hőt kap. Sütőpapírt tehetünk rá, ha attól tartunk, hogy összeköpködi a sütőt. Jó minőségű cseréptálban is készíthetjük, akár a gázlángon, elosztóval. Ha fedő alatt főzzük, nem sűrűsödik be olyan hamar. Sűrítéshez a pektint házilag is elkészíthetjük ősszel, amikor birset, vagy almabefőttet teszünk el. E két gyümölcs a legmagasabb pektintartalmú. A héjukat főzzük fel, a pektin kioldódik így. Sűrű gézen csepegtessük le egész éjjel, aztán a pektint fel kell forralni, üvegbe tenni. Amikor kell, kéznél lesz a saját sűrítő anyagunk.

Érdemes most, nyáron minél több gyümölcslevet is eltennünk. A gyümölcsből gyümölcscentrifugával nyerhetjük ki a levet, vagy régi klasszikus módszerrel: összetörjük és lecsepegtethetjük. Készülhet szörp málnából, meggyből, almából, de almát és körtét vegyesen is eltehetünk, ahogy a meggyet is a cseresznyével. Utóbbi savanykás ízt ad az italnak, jól oltja a szomjat. Amikor már unjuk a vizet, igyunk cukormentes szörpöt. adhatjuk azt a gyerekeknek, kisbabáknak is.

A fűszerkertben már felmagzik a majoránna, tárkony, ha nem vigyázunk. Még virágzás előtt vágjuk le, szárítsuk meg, morzsolva tegyük üvegbe. Már nyáron is készülhetünk arra, hogy az őszi lekvárokat majd saját fűszereinkkel ízesítsük. Készíthetünk finom zöldségkrémet is például csicsókából, cukkiniből. Fűszerezzük curryvel, fokhagymával, hagymával.

A csicsóka jó a cukrosoknak az inzulin tartalom miatt, amely a hasnyálmirigy működését segíti. Használjuk a bazsalikomot is, annak már citromillatú változata is van több más mellett. Különleges fűszer, amely édes és sós ételekbe is jó. Húsok, zöldségkrémek, tészták ízesítésére egyaránt használhatjuk. Belefőzhetjük lekvárba, fűszeres, citromos, könnyű, nyári ízt ad neki. Gyümölcslevesek ízesítésére is kiváló, hiszen a bazsalikom íze és a citrom frissessége egyaránt benne van. Virágzás előtt vágjuk le a fűszernövényeket, de ne tőben, hanem nagyjából egyharmad hosszúságúra. A folyamatos nyírás tesz a legjobbat nekik, bokrosodásra serkentjük így őket. Az ablakban, a bejáratnál egy kis rozmaringot, mentát, borsmentát helyezünk el cserépben. A párolgó, fűszeres illatuk jól riasztja a szúnyogokat, tetveket, bolhákat, kullancsokat.