Tehetség és lelkesedés: Nagy megmérettetésre készül Szabó Henriett

Az ország legjobb arcfestője elismeréssel a birtokában Szabó Henriett élete eddigi legnagyobb megmérettetésére készül.

Pár hét múlva Ausztriában száll versenybe az arc- és testfestők világbajnokságán, melyen a téma a múlt glamourja lesz, ahol arcfestő kategóriában bizonyíthatja tehetségét és teret engedhet alkotói szabadságának.

Azon szerencsések közé tartozik, akinek hobbija a munkája, melyet szívvel-lélekkel végez. Bár felnőttként talált igazán az útjára, mégis rövidesen a lehetőségek tárháza bontakozott ki előtte. Kiderült, hogy lelkesedése mellé tehetség is párosult, és az autodidakta önfejlesztést idővel kiegészítette a profi szakemberektől is elsajátított ismereteivel. Egyre jobb szeretett volna lenni. Híres mesterektől tanult az ausztriai Pörtschachban, ahol remek ecsetkezelésre vonatkozó technikai ismereteket szerzett. Elsajátította, miként kell a testre varázsolni például egy ruhadarabot pusztán arcfestékkel, illetve hogyan árnyékolja a ruha gyűrődéseit, az árnyak-fények játékát.

Milyen indíttatásból és hogyan vált gyermekgondozóból arcfestővé és valósította meg álmai munkáját? Miként került be a közelgő Klagenfurti világverseny mintegy negyven indulója közé? Minderről és jövőbeli terveiről kérdeztem. – Szerintem már gyermekként is erre a pályára készültem, csak nem tudtam róla. Szüleim mesélték, hogy kezdetektől rengeteget rajzoltam. Órákon át képes voltam egy papír és ceruza társaságában alkotni, mindent kizárva magam körül. Pályaválasztáskor gyerekfejjel még tanácstalan voltam milyen irányba induljak. Érdekeltek a gyerekek, a kreatív alkotás. Zalaegerszegen ruhaipari szakközépiskolát végeztem, de a technikumot már nem fejeztem be, mert úgy éreztem, más az én utam. Megmozgatta a fantáziavilágomat a patchwork műfaj, de az nem, miként lehet egy ruha szabásvonalát megszerkeszteni. Hiányzott az alkotás szabadsága. Mivel gyerekekkel is nagyon szerettem volna foglalkozni, ezen az úton indultam tovább. Egy éles váltással a landorhegyi Csecsemő- és Gyermekotthonban találtam magam, ahol éveken át gondozónőként dolgoztam – osztotta meg Heni az útkereséssel töltött éveinek jelentősebb állomásait. Kellemes számára visszagondolni életének azon időszakára, hiszen mindig egy óriási szeretetgombócot érzett magában, így jóleső volt az állami gondozott gyerekeknek a gondját viselni. A szerelem is azon időszakban érkezett az életébe, hamarosan férjhez is ment és idővel, a kicsi apróságok után már teljes lényével kizárólag a saját gyermekei boldogságára figyelt.

– Édesanyaként kezdtem igazán megismerni önmagam. Több alkotói folyamatot kipróbáltam, például virágkötészetet is tanultam, de akármilyen élményteli tevékenységekbe vágtam a fejszémet mindig volt bennem egy hiányérzet – jegyezte meg. Szerinte a mondás, hogy az élet nagy regényíró, az ő esetében valós állítássá vált. Kislánya öt év körüli volt, amikor egy fesztiválon csodaszép pillangót festett az arcára egy arcfestő. Öröme határtalan volt. A ragyogó szemek, a boldog tekintet mint egy pecsét, örök nyomott hagyott Heniben. Ezután minden rendezvényen az arcfestőt keresték fel először. Fantasztikus volt látnia a gyerekek boldogságát, és mivel az arcfestés egy igazán kreatív tevékenység, összeállt a kép, talán ő is megpróbálhatná. Körülbelül egy évig érlelődött benne, mígnem az álomból valóság lett. – Megvettem az első arcfestékkészletemet és autodidakta módon elkezdtem festegetni. Most, amikor már én oktatok arcfestésre másokat, látom, hogy nekik sok minden egyszerűbb. Nem kell végigjárniuk azokat a buktatókat, melyeken én átmentem. Az elején még sok ecsetkezelési technikával nem voltam tisztában. Lelkesedésből festettem, imádtam csinálni, de sokszor nem tudtam, mit, miért és hogyan. Vajon hol vannak a fókuszpontok az arcon, mit vigyek fel ecsettel, mit szivaccsal egy mintán belül. Miért áll jól egy kék pillangó egy kislánynak, a másiknak pedig miért nem előnyös ugyanaz a szín? Rájöttem arra, szükséges jobban megismernem az arcformák sajátosságait, így Maros Kata sminkmesternél Győrben elvégeztem a sminkes iskolát – jegyezte meg az arcfestő, kinek munkái hamar elterjedtek a világhálón.

Megtalálta egy cég, és felkérésükre készült egy lépésről lépésre képekkel illusztrált kiadvány, melyből elsajátíthatók az egyszerűbb minták, ábrák. Lehet, hogy sokaknak az az oktatókönyv adja majd a kezdő löketet, hogy elinduljanak ezen a kreativitást, kézügyességet jócskán igénylő pályán. Évek, képzések és tapasztalatok távlatából oktatóként is jelen van a szakmában. Tanítja az arcfestést, a hennafestést és az esküvői testfestést. Három évvel ezelőtt az országosan meghirdetett arcfestőbajnokságon is elindult Balmazújvárosban. Arra a versenyre már nem fotókat kellett beküldenie, és nem online zajlott a megmérettetés, hanem élőben, időre kellett megalkotni a zsűri előtt a versenymunkát, fotósok és nézők sokasága előtt. A velencei karnevál ihlette akkor a témát. Utánanézett a történelmi háttérnek, fontos volt, hogy az összhatásban a precíz, művészi szintű ábrázolás mellett legyen egy mögöttes tartalmi üzenete a munkájának. Az ilyen jellegű kihívások adnak igazán színteret kreatív szárnyalásának. Alkotói szabadsága mint mesebeli Dzsinn a palackból olyankor szabadul el csak igazán. Modelljére festette szinte egész Velencét gondolával, Sóhajok hídjával, lángba borított arany maszkkal együtt. A bajnokságon első helyezést ért el, ami hatalmas adrenalinbomba volt, és rengeteg elismeréssel járt. A következő évben megrendezett versenyen már ő volt a zsűri elnök, és pontozta a résztvevők munkáit. Tavaly összefogta a magyarországi arcfestőket és egy tízhetes „Arcfestéskihívást” szervezett számukra számos versenyfeladattal, melyen mintegy ötvenen vettek részt idejüket, energiájukat beleadva.

Heni tanítói feladatai mellett aktív résztvevője fesztiváloknak. A családokat is érintő rendezvényeken a gyerekek örömmel térnek vissza hozzá újra és újra. Sok kis lurkó van, aki csak vele szeretné elkészíttetni az arcára vágyott elképzelését. Egész biztosan érezhető, hogy amit az ember szeret csinálni, abban szíve-lelke benne van. „Benned égnie kell annak, amit lángra akarsz lobbantani másokban ” – osztotta meg velem ars poeticáját. Amikor egy ember megtalálja azt, amit szeret, és abban tud dolgozni, kiteljesedni, hatalmas kegyelem kell az élettől. – A családom támogatása egy erős bástya és védelem számomra. Nemrég olvastam fel férjemnek egy idézetet, mely így hangzott: „Honnét tudhatod, hogy valaki igazán őszintén szeret? Hogy hagy szabadon szárnyalni, de ha zuhanni akarnál, elkap.” Ő ilyen velem. Az ő, a gyerekeim és Isten támogatásával lehetek csak az, aki vagyok – osztotta meg érzéseit Heni, akiben a jóleső izgalom napról napra nő a közelgő klagenfurti világversenynek köszönhetően. Mintegy 30 ezer látogató előtt bizonyíthat majd a szakmai mérföldkőnek is nevezhető rendezvényen, melyen éveken keresztül ő csodálhatta a legjobbakat munkafolyamatuk közben. Kívánjanak neki sok sikert, mert megérdemli!