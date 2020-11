Tele vannak gombával az erdők – mire figyelmeztet a szakellenőr?

Az utóbbi hetek időjárása kedvezett a vadon termő gombáknak, tömegével jelentek meg az erdőkben. A szép őszi időben sokan indulnak túrázni, kirándulni és sokan kaptak kedvet a gombagyűjtéshez is. Sokszor állt a sor a Veszprémi Vásárcsarnok gombaszakellenőrének asztalánál is, aki az elmúlt hetek tapasztalatai alapján elsősorban a gyűjtés szabályaira hívja fel a figyelmet.

– Rengetegen jönnek vizsgáltatni, ami nagyon jó, hiszen a vadon termő gombát feldolgozás, fogyasztás előtt mindig meg kell mutatni egy szakellenőrnek, hogy a gomba- és ételmérgezések elkerülhetők legyenek. Van azonban néhány szabály, amit tudni kell a gyűjtés előtt.

Az erdei termékek gyűjtését jogszabály szabályozza, ami szerint saját fogyasztásra egyszerre két kilogramm gomba gyűjthető.

Ebben az is benne van, hogy ne gyűjtsünk gombát az egész falunak, higgyék, el két kilogramm gomba feldolgozásával is elmegy néhány óra az estéből – kezdi Kelli Lajos gombaszakellenőr.

Azt is hozzáteszi, hogy el se fogadjunk erdei gombát, hiszen ennek több veszélye is lehet. Nagyon fontos a gyűjtött gomba helyes tárolása: a gomba gyorsan romlik, ha nem tudjuk azonnal bevizsgáltatni és feldolgozni, tároljuk fajonként elkülönítve, hűvös, jól szellőző helyen. Tisztán gyűjtsünk! A gombát már a kosárba helyezés előtt tisztítsuk meg a szennyeződésektől, és így a konyhában is sokkal könnyebb dolgunk lesz.

Ne gyűjtsünk nejlonba, műanyagba, mert a gomba befülled és néhány óra alatt tönkremegy.

Lehetőleg vesszőkosárba szedjünk gombát. Csak olyan fajokból gyűjtsünk nagyobb mennyiséget, amit felismerni vélünk. Ha tanulni szeretnénk, az ismeretlen faj 1-2 jellegzetes, teljes példányát elkülönítve, papírzacskóban vigyük el vizsgáltatni, de ha nem sejtjük, mit szedünk, ne szedjünk belőle sokat, mert mint minden élőlénynek, a gombáknak is megvan a szerepe a biológiai körforgásban.

– A gombák lehetnek lebontó szervezetek, de lehetnek fák partnerei is, támogatva azokat a tápanyagfelvételben. Nem szabad felrúgni, tönkretenni azt a gombát sem, amiről úgy gondoljuk, hogy mérgező. Fontos, hogy tervezzük meg a gyűjtést, nézzük meg, hogy mikor és hol tudjuk megvizsgáltatni a gombát, mert nem lehet napokig tárolni.

A romlásnak indult gomba fogyasztása nem gomba-, hanem ételmérgezéshez vezet, de ez is nagyon kellemetlen tünetekkel jár.

Ne szedjük le a túl fiatal vagy túl idős példányokat, így biztosítjuk a gomba szaporodását is, és nekünk is esélyünk lesz a következő években a további gombaszedésre – teszi hozzá.

Az erdei gombák között vannak csak feltételesen ehető fajok, melyek fogyasztása csak 20 perc hőkezelés után lehetséges, és olyanok is, melyek aromássága egyéni érzékenységtől függően okozhat gyomorproblémákat. A gomba eleve nehezen emészthető élelmiszer, fogyasztásához érdemes fokozatosan szoktatni a gyomrot, mert hirtelen nagy mennyiség elfogyasztása könnyen hasmenéshez vezethet.

Vannak gombák, melyek elszíneződése veszélyességükre utal: ilyenek például a sárguló csiperkék, egyes kékülő tinóruk; más gombáknál az elszíneződés hiánya utal a téves határozásra. A rizikék például a sérülés helyén vagy vágásfelületen narancsszínűre, zöldre, kékre, lilára színeződnek.

Az erdei gombák szaga vagy illata is árulkodó: kerüljük a retek-, vegyszer-, tinta- vagy fenolszagot, ezek főzés hatására intenzívebbé válnak.

A finom ánizs- és gombaillatok hőhatásra elillannak.

– Sok mérgező fajokkal is bíró gombanemzetség jelent meg az erdőkben. Előjöttek a fakógombák, pókhálósgombák, kígyógombák, susulykák, tőkegombák és rengeteg a különféle sárguló csiperke. Sajnos ezek mindegyike megfordult a kosarakban az elmúlt időszakban. Szerencsére azonban akad bőven a gyűjthető gombákból is: őzlábgombák, pereszkék, tinóruk, csiperkék, szegfűgombák, tuskógombák és rizikék is vannak, sajnos az ízletes vargányából a mi térségünkben nem nagyon találnak – fejezi be Kelli Lajos.

Aki kedvet kapott a gombagyűjtésre, az a leszedett példányokat kedden és pénteken reggel hattól fél kettőig, szombaton hattól fél tízig ingyen vizsgáltathatja meg a Veszprémi Piac-és Vásárcsarnokban. A nagy érdeklődés miatt a gombavizsgálatra november 9-én, hétfőn is lesz lehetőség.