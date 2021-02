Télen is elbűvölő a Balaton

Az elmúlt napok időjárása után a déli parton már elkezdett jegesedni a Balaton, de északon ennek még csak néhány apró jelét láthattuk.

A jövő héten még marad velünk a fagyos idő, talán még be is fagyhat a tó. Addig is érdemes ellátogatni a partra, mert a legnagyobb tavunk még a téli kopárságban is nyújt látnivalót. Most a tihanyi kikötőnél örökítettük meg a látányt: