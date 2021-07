Térképre kerültek a veszprémi miniszobrok

A miniszobros kiadvány a Veszprém-Balaton 2023 program támogatásával született meg: az EKF 900 ezer forintos pályázati forrást ítélt meg rá és 20 ezer példányt nyomtak belőle.

Volt egy sikeres Veszprém térkép, ami azóta etalon, sokan szeretnének hasonlót, mondta a csütörtöki sajtótájékoztatón Mesterházy Ákos grafikus, a térkép tervezője, akinek nem ez a volt az első hasonló munkája, mint a miniszobros. A miniszobor térkép kapcsán elárulta: kihívás volt számukra, mert szerinte azt, amit a művész megálmodott, azok rajzba nehezen vihetőek át. Így aztán vonalas rajzokba, színesen, ruhában jelennek meg az alkotások. Érdekesség, hogy nem az egész város került térképre, hanem azok a helyek, ahol állnak a szobrok. A tervező azt is kitűnően megoldotta, hogy egy papírra felkerüljön a három „eligazító” nyelv (magyar, angol, német).

Bérczi Bea, a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője először abéli örömének adott hangot, hogy elkészült az ingyenes, tematikus kiadvány. Megjegyezte, a veszprémi miniszobrokat nagyon szeretik a helyiek, és a turisták is, ráadásul olyan helyeken állnak, amelyek ikonikusak. A szobrot meglátogatók eltudnak jutni a történelmi belvárosba, a Várba, vagy éppen a Kolostorok és Kertek sétaútvonalra. Ugyanakkor mindezt szeretnék még élményszerűvé tenni, ezért tematikus túrát terveznek a miniszobrok köré.

Fontosnak tartják a térkép terjesztését, amely több területre is kiterjed. Így péntektől a hét minden napján elérhető lesz a Tourinform irodában (Óváros tér), ugyanakkor a 3-és 4 csillagos veszprémi szállodákban, panziókban és a Hősök kapujánál fellelhető Ajándékboltban is, de mindezek mellett több belvárosi vendéglátóhelyen is megtalálják majd a turisták. Szeretnék, ha az északi part Tourinform irodáiban is elérhető legyen majd a térkép.

A projektet Török Balázs, az A1 Sped Kft ügyvezetője álmodta meg és találta ki, aki emlékeztettet, hogy a korábbi években kaptak helyet Veszprémben Kolodko Mihály szobrászművész alkotásai, amelyek azóta belopták magukat a veszprémiek szívébe, sőt, neveket is kaptak. A fővárosban a hasonló szobrok „közötti” séta állandó program, és hasonlót szeretett volna a megyeszékhelyen is, de a felfedezés élményének fokozásával. Ennek gyümölcs lett a most bemutatott kiadvány. Az volt a kérésük a grafikushoz, hogy ne jelöljék be a szobrok pontos helyét, hogy ne vesszen el a felfedezés varázsa. Kiderült az is: 5+1 számozott kiadvány is elkészült, amelyeket Kolodko Mihállyal írta Török Balázs nem másért, hanem azért, hogy majd azok egy része karitatív célokat szolgáljanak majd.