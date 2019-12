Természetes praktikák a másnaposság ellen

Itt az év vége, két ünnep között vagyunk, olyan időszakban, amikor nemcsak sokat eszünk, de valószínűleg a megszokottnál több alkoholt is fogyasztunk, kiváltképp az év utolsó napján. Mennyit ihatunk anélkül, hogy megártana? Tudunk-e védekezni a másnaposság ellen?

A másnaposság nagy mennyiségű alkoholos ital fogyasztásának másnap jelentkező utóhatása. Népies elnevezése macskajaj, írja a talán legnagyobb és legnépszerűbb internetes lexikon.

Vélhetően kevés olyan felnőtt akad, aki életében legalább egyszer ne tapasztalta volna meg ezt a jelenséget, amelynek számos tünete létezik az egyéni érzékenység és az elfogyasztott alkohol mennyiségétől függően. Ezek közé tartozik a szájszárazság, a szomjúságérzet, az étvágytalanság, a fejfájás, a rossz kedélyállapot, netán ingerlékenység, bevérzett szemek, zaj- és fényérzékenység, émelygés és hányás, de szapora szívverés, emelkedett pulzus és vérnyomás szintén előfordulhat. A tünetek az alkoholfogyasztás abbahagyása után több órával kezdenek jelentkezni, amikor a véralkoholszint süllyedni kezd. Az, hogy ki mennyire „bírja” az italt, több dologtól is függ, így többek között attól, milyen gyors az egyén anyagcseréje, mekkora a súlya, de az is számít, szokott-e alkoholt fogyasztani.

A szakértők egyik legfőbb tanácsa, hogy ne igyanak éhgyomorra! Ilyenkor ugyanis az alkohol felszívódása jóval gyorsabb. A felszívódás már a gyomorban megkezdődik, de a teljes mennyiség felszívódása a vékonybél felső szakaszában megy végbe. Ezért, ha a gyomorban van valamilyen tartalom, például zsírosabb étel, az lassítja a felszívódást. Így az alkohol nem egyszerre kerül a keringésbe, onnan pedig az agyba, ahol olyan hatásokat válthat ki, mint a szédülés, a mozgáskoordináció romlása, a beszéd szétesése és így tovább.

Legyen az asztalon mindig ropi, mogyoró, sajt vagy egyéb más partifalat. Ivás közben még fontosabb a folyadékbevitel, ami ebben az esetben szénsavmentes üdítő, gyümölcslé vagy víz legyen. Az alkohol ugyanis blokkolja a vesében a víz visszaszívását, így a szervezet több folyadékot veszít, mint normális esetben, azaz sűrűbben járunk a toa- lettre. A folyadékkal azonban nagy mennyiségű elektrolit is távozik a szervezetből, aminek a csökkent szintje is felelős a másnaposság kialakulásáért.

Mit tehetünk, ha mégis többet ittunk a kelleténél? Ajánlott sok vizet, méghozzá csapvizet inni, ugyanis a sok alkohol okozhat egy kisebb nyálkahártya-gyulladást a gyomorban, amit a szénsav csak irritál. Esetleg gyümölcslé, vagy valamilyen izotóniás ital fogyasztása javasolt, amivel helyreállítható a szervezet elektrolit-háztartása. Nehéz ételekkel ne terheljük a gyomrot. Az alkoholnak idő kell ahhoz, hogy kiürüljön a szervezetből, a folyamatot nem tudjuk meggyorsítani.

A máj nyilván teszi a dolgát, de óránként és testsúly-kilogrammonként átlag 0,1 gramm szeszt tud lebontani, a még lebontatlan alkohol pedig addig kering a vérrel, amíg a máj onnan fel nem veszi, hogy lebontsa. Egy deciliter borban, egy felesben, vagy egy doboz sörben 12-13 gramm etilalkohol van. Hölgyek számára kevesebb alkohol fogyasztása ajánlott, mert lassabban bontja le a szervezetük a szeszt. Mivel a férfiak testének nagyobb hányada víz, ezért a szervezetükben a felszívódó alkohol jobban felhígul.

A fiatalok szervezete is lassabban bontja az alkoholt, és azoké is, akik nem szoktak inni. Jó tudni, hogy ha másnaposan, fejfájással ébred az ember, akkor sem ajánlott bevenni aszpirines tablettákat, a paracetamolt ugyanis a máj bontja le, aminek éppen elég dolga van az alkohollal. Ne terheljük hát még jobban, inkább vessük be a természetes praktikákat. Például a borsmentaolajat, ami a homlok és a halánték környékére masszírozva csökkentheti a fájdalmat. Akármilyen praktikát is vetünk be ivás közben, a lényeg mégiscsak a mennyiségen van. A mértékletesség a másnaposság legnagyobb ellenszere.