Tippek a kollégiumi szoba kialakításához

A napokban foglalják el az egyetemisták új otthonukat: a legtöbben egy kollégiumi szobán, mások albérleten osztoznak többedmagukkal. A legegyszerűbb, egyenbútorokkal berendezett, hideg-rideg helyiség is harmonikus kis kuckóvá alakítható néhány kreatív megoldással.

Bőröndből élni hétfőtől péntekig szeptember elején még jó mókának tűnhet, de idővel mindenkinek szüksége van személyes környezetre, ahol a nap végén megnyugodhat, a vizsgák előtt erőt és motivációt gyűjthet, ahova haza – még ha csak átmenetileg is – érhet az éjszakai buliból. Ilyen helyeken általában nincs lehetőség falat fúrni és festeni, sokszor még a saját bútor használatát sem engedik, de ez nem jelenti azt, hogy ne alakíthatnánk át a rendelkezésünkre álló néhány négyzetmétert. Az apró helyiség központi eleme az ágy. Alapesetben csak pihenésre használjuk, az egyetemi évek alatt jó eséllyel ez tölti be az íróasztal, a társalgó és az étkezőasztal szerepét is. Ha napközben leterítjük, és színes díszpárnákkal díszítjük, már is nem lesz olyan érzésünk, hogy mindent ugyanazon a helyen csinálunk, és még az ágynemű is tovább tiszta marad.

Textilekkel egyébként is gyorsan új ruhába öltöztethetünk egy helyiséget. Mennyezeti karnis híján vitrázsrúddal tehetünk függönyt az ablakra, ahhoz passzoló anyagból készülhet párna székre, ágyra. Érdemes beszerezni egy kisebb szőnyeget, ami a látvány mellett a hőérzet szempontjából sem utolsó. Kisebb-nagyobb zsákok is varrhatók textilből, ezeket kampóval a szekrényre vagy a polcra akaszthatjuk.

Praktikusak az ágy alatti görgős, zárható tárolók, a műanyag dobozokban sok minden elfér a ruhától kezdve a ritkán használt tankönyveken át az üres utazótáskáig. Mutatós papír- vagy fonott kosarakba rejthetők az olyan kiegészítők, mint például a sapka, a kistáska vagy a telefon- és laptoptöltő. A tárolást nehezíti, hogy a konyhai és a fürdőszobai kellékeknek is a szobában kell helyet találni. Nem szép látvány, ha az egyik polcon tusfürdős flakon, az íróasztalon pedig evőeszközök hevernek céltalan. Érdemes az egyes helyiségekhez kapcsolódó dolgokat egy-egy kosárba tenni. Dekorációnak is beillenek az üvegekben tárolt fűszerek, tészták, lisztek; az enteriőrhöz passzoló tányér- és poháralátét, vagy egy jópofa kávé-, illetve teafiltertartó. Igyekezzünk csoportokba rendezni a különböző tárgyakat – az összhatás harmonikus és megnyugtató lesz.

Érdemes a kiegészítőkre is gondot fordítani. Testet, lelket feltölti a szobanövények és a családi fotók látványa, nem hagy nyomot, mégis mutatós megoldás a falmatrica, az otthon hangulatát idézi a lampion és az illatgyertya. Ha pedig még kedvenc kispárnáját, plédjét is magával viszi a kollégium lakója, joggal érezheti: a haza távol van, de mégis közel.