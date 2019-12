Tippek, amelyekkel feldobhatjuk a vendégváró asztalunkat az év végén

Szilveszterkor is a lakás fő fókuszpontja az étkezőasztal, ahol először helyet foglal a vendég, ahol a fontosabb események zajlanak. Különleges terítékkel emlékezetessé tehetjük a gasztronómia otthoni fellegvárát, amiről még egy év múlva is beszélni fognak.

Érdemes kisebb befektetést eszközölni, ha azt szeretnénk, hogy a szilveszteri étkezőasztal igazán különleges legyen. A terítő a legfontosabb: a mattfekete abroszon varázslatosan hatnak majd az arany, bronz kiegészítők. Vagy éppen az aranyszín, fényes terítőn a sötét színű kerámiák, étkészletek, tányérok. A lényeg az, hogy mindig legyen egyensúlyban az összhatás: a hangsúlyosabb elemből legyen kevesebb, a kiegészítő színekből pedig a több.

A bronz- vagy aranyszínű étkészlet ideje szilveszterkor jön el, amely egy fekete tányér vagy fekete szalvéta mellett nagyon elegáns hatást kelt. A szerpentinnek pedig nemcsak a plafonon lehet helye, hanem az asztalon is – körbetekeredhet a pezsgőspoháron vagy diszkréten lelóghat a terítő mentén. A szalagot leválthatjuk piros gyöngyfüzérre is, ami mostanában úgysem divatos a karácsonyfán. A szilveszteri asztalon azonban annál inkább. A konfettit is szórhatjuk a terítőre – a feketén gyönyörű az aranyszínű flitter is. A szalvétáknak sem kell feltétlenül bohókás feliratosnak lenniük – használjunk helyettük damasztszalvétát különleges anyagból, és kössük át szalaggal.

Legyünk bátrak és a karácsonyfáról lemaradt apróbb gömbdíszeket, füzéreket is bevethetjük a teríték dekorálásakor. Manapság úgyis sok gömböcske készül hungarocellből – ezekbe vájjunk késsel vagy ollóval réseket, hogy a boros- vagy pezsgőspohár szárához lehessen illeszteni.

Az újévi jókívánságokat is elrejthetjük a terítékben – például a szalvétába csavarva. Vagy még jobb ötlet, ha minden tálalótányérra teszünk egy szerencsesütit. Így a vendégek számára már az étkezést megelőzően is van teendő és izgalmas program.