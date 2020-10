Tippek az őszi rusztikus esküvőhöz

Az esküvő minden pár életében különleges esemény, hiszen ezen a napon hivatalosan is megpecsételik szerelmüket.

A jeles dátum előtt sok feladat vár rájuk – például az esküvő helyszínének lefoglalása, a menyasszonyi ruha kiválasztása, a meghívók kiküldése, valamint a zenekar és a ceremóniamester felkérése. Mindig az adott évszaknak megfelelően kell megszervezni az esküvőt, hogy az minden részletében tökéletes legyen. Most néhány őszi tippet hozok, amikkel a levélhullatós hónapokban is varázslatossá tehető az esküvő.

1. Tipp: készüljetek meleg takarókkal

Ha kinti esküvőt terveztek, akkor mindenképp készüljetek meleg holmikkal, például takarókkal, poncsókkal, amiket a vendégek magukra teríthetnek, ha fáznak. Egy kis szerencsével az őszi hónapokban is kifoghattok olyan hétvégét, amikor javában süt a nap, ám ilyenkor hamar lehűlhet a levegő.

2. Tipp: dekoráció az őszi termésekből

Az őszi természet ezernyi csodát rejt magában – gesztenyét, tobozt, száraz leveleket. Ezek tökéletes alapanyagot szolgáltatnak az esküvői dekorációhoz, például az asztali vagy székdíszekhez. Az esküvői csokrodat pedig kérhetitek akár idényvirágokból, például csipkebogyóból, kövirózsából, őszirózsából, krizantémból vagy dáliából, amikhez egyébként remekül passzolnak a színes levelek.

3. Tipp: ceremóniabeszéd évszakra hangolva

Az évszak sokak kedvence. Változás, elmúlás, új kezdet – ezekkel a fogalmakkal hozható összefüggésbe, melyek a házasságra is éppúgy érvényesek. Kérjétek a ceremóniamestertől, hogy a beszédébe szője bele az évszak szépségét és szimbolikusan tegyen említést róla utalva arra, hogy a friss házasság is lezár egy korszakot, miközben nyit egy másikat. Ez az új korszak pedig ugyanúgy tele van új feladatokkal, mint ahogy az őszi idény is.

Bízom benne, hogy hasznosnak érzed ezeket az ötleteket. Kívánom, hogy a ti esküvőtök is olyan csodálatos legyen, mint amilyennek elképzelitek. Ha pedig még nincs ceremóniamesteretek, aki szívhez szóló beszédet mond eme jeles nap alkalmából, akkor készségesen állok a rendelkezésetekre az őszi hónapokban is!