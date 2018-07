Tippek és receptek – Gyűjtsünk erdei gyümölcsöt a Bakonyban

A nyár közepével elindult a gyümölcsök betakarítsa is, nincs ez másképp az erdőkben sem. Szerencsére a Bakony ezen a területen is igazi kincsesláda, rengeteg különböző finomságot gyűjthetünk mi magunk.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Néhány alapszabály az erdei gyűjtögetéshez:

Olyan helyet keressünk, ami távol esik a főutaktól és ipari területektől

Természetvédelmi területen csak hatósági engedéllyel gyűjthetünk

Magánterületen mindenképpen szükséges a tulajdonos jóváhagyása

Nem védett erdőben egy nap, egy ember maximum két kilógrammnyi gombát, növényt és gyümölcsöt szedhet – tudtuk meg a net.jogtar.hu oldalról.

Nézzük melyik gyümölcsöket érdemes keresni és mit érdemes készíteni belőle (A részletes receptet a képre kattintva érhetjük el):

Erdei szamóca

Az erdei szamóca vagy más néven földi eper a piacon kapható rokonához képest kisebb, de ízletes gyümölcs. Könnyű észrevenni, a sűrű zöld aljnövényzetből rikítóan kitűnik a piros termése. Finom édeskés illatáról is könnyen felismerhető. Igen értékes gyümölcs magas C-vitamin és ásványi anyag tartalma miatt. Leveleit érdemes gyógyteákkal keverni, mert kellemes ízt ad nekik.

Mit készítsünk belőle?

Edei gyümölcsös joghurttorta

A torta alapját a klasszikus piskóta adja, erre kerül rá joghurtos, tejszínes és túros krém. A tetejére tetszés szerint tehetünk az erdei gyümölcsökből, minél több kerül rá, annál finomabb lesz.

Szeder

A fekete gyümölcsöt nagy szerteágazó bokrokon találhatjuk meg. Szedéséhez érdemes kesztyűt és vastag ruházatot viselni, mert a bokrain nagyméretű tüskék kellemetlen sérüléseket tudnak okozni. A termése csersavakban gazdag, baktériumölő hatása is ismert.

Mit készítsünk belőle?

Szedres-vaníliás smoothie

A smoothiek nem csak divatosak, de finomak és egészségesek is. Készíthetjük simán tejjel és joghurttal is, de ha némi rafinériára vágyunk fagylaltot is csempészhetünk bele.

Eperfa

A Bakonyban több helyen is találkozhatunk fehér és fekete eperfával, utóbbit gyakran keverik össze a szederrel. Két-három méter magasra is megnőhet, ezért szüretelése gyakran csak létrával lehetséges. Leginkább nyersen fogyasztják, mert a leszedett termés pár óra alatt elveszítheti zamatát. Befőttként vagy mélyhűtve tárolhatjuk, mindkét változatból készíthetünk gyümölcsleveket, mártásokat, lekvárt és szörpöt. A fehér termése pálinka és aszalványkészítésre, a fekete gyümölcsbor készítésre is alkalmas.

Mit készítsünk belőle?

Hideg erdei gyümölcsleves

Forró nyári napokon nincs is jobb egy hideg gyümölcslevesnél. Mindössze pár hozzávaló kell az elkészítéséhez, a tejszín, fahéj és szegfűszeg mellé az eperfa termését is felhasználhatjuk hozzá.

Vadalma

Aki a megszokott édeskés ízt várja, az inkább a piacra menjen almáért. A vadalma apró, fanyar, de nagyon frissítő gyümölcs. Az almák éretten zöldessárga színűek, esetleg pirossal árnyaltak. Elsősorban réteken találkozhatunk vele, de az erdőszéleken is belefuthatunk. A konyhában kitűnő mártás főzhető belőle, mely zsírosabb vagy vadhúsokhoz ideális, de kompótot, gyümölcskocsonyát, és gyümölcsecetet is készíthetünk.

Mit készítsünk belőle?

Almaszósz

A desszertekhez, húsokhoz nem csak hagyományos almából, de vadalmából is készíthetünk kísérőt. Ez esetben kicsit több cukrot, édesítőt használjunk.

Te más erdei gyümölcsöt szoktál gyűjteni? Írd meg nekünk, hogy mit és hogyan készíted el!