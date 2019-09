Tíz Veszprém megyei helyszín, ahol igazán tündérszép lehetsz

Már javában zajlik Tündérszépek versenyünk válogatója, az indulásról viszont még nem maradtál le. Továbbra is várjuk olyan csinos hölgyek jelentkezését, akik büszkén képviselnék Veszprém megyét a megmérettetésben.

Idén először saját portfolióval is lehet indulni, most ehhez nyújtunk egy kis segítséget. Ha a saját fotósódban bízol ajánlunk neked néhány jellegzetes Veszprém megyei helyszínt, ahol elkészülhetnek a képek. Emellett arra is tippeket adunk, milyen színű ruha illik a legjobban az adott környezethez.

1. Balatonfüred – Tagore sétány

Az elegáns helyeket kedvelőknek a Tagore sétány ideális lehet, az egyik oldalon a Balatonnál, a másik oldalon a reformkort idéző épületekkel és a parkkal.

Ha itt fotózkodunk az alkali szettnél érdemes világos nagyestélyit és kesztyűt felvenni, ezzel is illeszkedve a hely hangulatához.

2. Badacsony – Rózsakő

A romantikus lelkű hölgyek meg se álljanak a Rózsakőig. Amelett, hogy ez Veszprém megye egyik legszebb szerelmet jelképező pontja, a környéken még szépen zöldellő szőlőültetvények is remek háttérnek szolgálhatnak.

Ide a rózsaszínes, lilás árnyalatú ruhák a legelőnyösebbek.

3. Veszprém – Kolostorok és kertek

A veszprémi völgyben elhelyezkedő kertben minden megvan ami egy profi fotózáshoz szükséges. Impozáns háttér, nagy nyílt zöldterület és egy helyes kis tó is, aminek stégje igencsak népszerű a szelfikészítők körében is.

A laza, fiatalos, farmerral kombinált szettekhez az egyik legalkalmasabb helyszín.

4. Tapolca – Malom-tó

Amennyiben mediterrán hangulatra vágyunk a fotózáson érdemes felkeresni a tapolcai Malom-tavat. A tó szépsége, a körülötte levő kedves házak és a malomkerék remek hátteret biztosítanak.

Ha szeretnénk kitünni ebből a csodás környezetből, érdemes piros vagy vörös árnyalatú ruhába bujnod.

5. Zirc – Arborétum

A természetes színeket és megjelenést preferáló lányoknak ajánljuk az Arborétumban való fotózást. Ebben a környezetben ugyanis igazi erdei tündérekként tündökölhetnek.

A harmónia miatt itt érdemes a föld színeket megidéző árnyalatú ruhákban gondolkodni.

6. Tés – Szélmalom

A Bakony egyik legikonikusabb épülete megfelelő díszlet lehet ahhoz, hogy éreztesd mennyire szereted a megye különlegességeit.

A naplementék itt különösen szépek tudnak lenni, ezért érdemes ilyenkor elkészíteni a fotókat. Ehhez a fehér ruhák remekül passzolnak.

7. Káli-medence – Emberi Komédia

A Káli-medencében található szoborcsoportnál való fotózást azoknak ajánljuk akik rajonganak a különlegességekért és az olasz életérzésért. A magyar toszkána ezen a részen is páratlan szépségű, a szobrok pedig igencsak figyelemfelkeltő hátterek.

A zöld és fekete színek illenek leginkább a környezethez.

8. Balaton vizén – hajós fotózás

A víz szerelmeseinek nem is kell a szárazföldre tenniük a lábukat a fotózáshoz. A vitorlásokon, hajókon készült képeken a Badacsony és Balaton-felvidék csodás hátteret nyújt a sellőlányoknak.

A tengerész stílus és kék árnyalatú ruhák itt elengedhetetlenek.

9. Balatonfüred -Görög falu

Szeretsz kitűnni és mindenben egy kicsit más lenni? Akkor a Görög falu lesz számodra az ideális helyszín a képek elkészítéséhez.

A helyszínhez illő görögös stílusú estélyiben antik istennőként ragyoghatnak itt a szép lányok.

10. Ajka – Csónakázó-tó

Az ajkai Csónakázó-tó nyugalma egyszerre egyesíti a városi életformát és a természet közelségét. Aki egyszerű, de bájos háttérre vágyik itt fotóztassa le magát. A sárga és mustár színek remekül mutatnak ebben a környezetben.