A világ minden tájáról található baba a nagyteveli gyűjteményben

Szingapúrból, Tunéziából, sőt, a Vatikánból származó babával is büszkélkedhet a nagyteveli Beszprémi Vendelné gyűjteménye, mely az elmúlt két évtizedben folyamatosan gyarapodott.

Beszprémi Vendelné, Magda elmondta, nem tartozik azok közé, aki gyermekkoruktól kezdve babáztak, hiszen régen teljesen más világ volt. Az általános iskola nyolcadik osztályába járt már, amikor megkapta az első babáját.

A gyűjtés pedig csak később, 1997-ben kezdődött el. Először kilenc babát vásárolt, majd szerdán és szombatonként a pápai lomis piac rendszeres látogatója lett, ahol igazi kincsekre bukkant. – Hétről hétre végigjártam a piacot. Nem akartam ezreket adni a babákért, aki el akarta adni, úgyis engedett az árból. Hazatérve pedig mindig nagy szeretettel mostam, vasaltam, varrtam a ruhákat. Idővel kicsit átestem a ló túloldalára, nem igazán tudtam abbahagyni a keresgélést – tette hozzá mosolyogva.

Jelenleg már ezernél is több babát számlál a rendkívül gazdag gyűjtemény.

– Vannak babáim többek között Malajziából, Szingapúrból, Kubából, Tunéziából, Tibetből, a Vatikánból és szinte az összes európai országból. Mindig kérdezik, hogy a sok baba közül melyik a kedvencem, de nem tudok választani – mesélte Beszprémi Vendelné.

A gyűjtemény legkisebb darabja mindössze ötcentis, a legnagyobb pedig eléri a nyolcvan centimétert. A két érték között mindenféle méretű baba fellelhető.

– A gyűjtemény nagy részét porcelánbabák alkotják, de vannak bohócok, velencei maszkos babák és műanyag karakterbabák is. Számomra az utóbbiak is különlegesek. Vannak még nagyon régi babáim, sőt, olyan is, ami papírmaséból készült. Ezt még darabokban vettem meg, és jócskán ráfér a felújítás, hiszen több száz éves – mondta Magda.

A babák mellett szépszámú tartozék áll rendelkezésre, melyek segítségével életképeket lehet megjeleníteni egy-egy kiállítás alkalmával. Ilyen életkép például a falusi lakodalom, melyen helyet kap egy kis házikó, egy templom, egy állatokkal teli pajta, és persze nem hiányozhat a pap, valamint a nászmenet.

A babák először Magdáék házában sorakoztak, majd többen szorgalmazták egy kiállítás megvalósítását, így az egyik helyi uradalmi épületbe költözött be egy időre a gyűjtemény. – Volt már kiállításom Homokbödögén, Ugodon, Pápán, de Gannán, Városlődön és Gyarmaton, illetve Tolna megyében, a testvérfalunkban is jártam már a babákkal – fejtette ki Beszprémi Vendelné.

Hozzátette, mindemellett rendszeres vendége a környékbeli német táboroknak, valamint a pápai Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolának, ahova időről időre elviszi a nemzetiségi viseletbe öltöztetett babáit.

– A gyerekek mindig érdeklődéssel fogadják ezeket a babákat, melyeknek a viseletét saját kezűleg készítettem. Ilyenkor mindig beszélünk egy kicsit a régi hagyományokról, arról, hogyan éltek egykor az emberek. Fontos, hogy ezt megismerje a fiatalság. Emellett rendszerint viszek magammal olyan viseleteket is, amiket a gyermekek felpróbálhatnak – magyarázta Magda. Megjegyezte, a hosszú téli estéken tovább folytatja majd a babák számára a nemzetiségi viseletek készítését.

– A gyűjtemény mindig ad elfoglaltságot. Miután híre ment, hogy babákat gyűjtök, több helyről is kaptam porcelánbabát, előfordult, hogy töröttet is. Ezek most a „kórházban”, az egyik szekrényben várakoznak, hogy felújítsam őket. A porcelánbaba ugyanis elsősorban nem játékra való, hiszen nagyon könnyen törik. Ezek sokkal inkább kiállítási darabok – fogalmazott Beszprémi Vendelné.

Kiemelte, nagy vágya válna valóra, ha egy állandó kiállítás formájában mutathatná be a babáit, ahol minél több érdeklődő megtekinthetné a gyűjteményt. A gyűjtés pedig tovább folytatódik, mert – ahogy Magda mondta – rengeteget lehet tanulni a babák által a különböző kultúrákról, viseletekről, és mindig nagy öröm, amikor ezt másokkal is meg lehet osztani.