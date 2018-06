Több mint, ezer reklámajándék ötlet, amire a cégeknek szüksége lehet (x)

Reklámajándék választás előtt áll, de nem tudja, mi lenne a minden szempontból megfelelő?

Napjainkban minden korábbinál szélesebb választékkal találkozhatunk, és az emblémázható felülettel rendelkező darabokhoz ma már megfizethető hozzá lehet jutni. A leginkább költséghatékonynak számító reklámtollakon túl sokféle izgalmas lehetőséggel találkozni, melyek között mindenki rábukkanhat a céges image-nek, az alkalomnak, vagy éppen a rendelkezésre álló anyagiaknak megfelelő reklámajándék fajtákra.

Irodai reklámajándék ötletek széles választékban

Az irodai munkában számos praktikus eszközre van szükség, melyek megkönnyítik vagy éppen felgyorsítják a feladatok elvégzését. Ezt érdemes reklámajándék vásárlás alkalmával is szem előtt tartani. A praktikusság ahonapajandeka.hu szerint is döntő jelentőséggel bír reklámajándék beszerzés alkalmával, hiszen csak az a meglepetés váltja be a hozzá fűzött reményeket, amely valóban használható is a mindennapokban. Ha a takarékos megoldásokat részesítenénk előnyben, akkor a reklámtollak remek választásnak bizonyulnak, de a névjegykártyatartó, a jegyzettömb, a különféle mappák és számológépek is jól jönnek az irodában.

Modern technológia a kényelem szolgálatában

A reklámajándékok között hatalmas népszerűségnek örvendenek azok az eszközök, amelyek a technológiai újdonságokat hivatottak kiegészíteni. Ma már aligha képzelhetjük el életünket tablet, laptop és okostelefon nélkül, és gyakran a munkában is fontos szerep jut ezeknek. Nem véletlen, hogy legyen szó több, mint ezer céges meglepetésről is, az ezekhez kapható kiegészítők vezető helyet foglalnak el a kedveltségi listán. A mobilizálhatóságuk és könnyűségük miatt gyakran választott laptopok mellé logózható mappák, tartók szerezhetőek be. A folyamatos rendelkezésre állást biztosító power bankok és persze az adattárolásban jelentős szerepet játszó USB memóriák is kedveltek akkor, ha reklámajándék választása a cél.

Útközben is praktikusan

Ma már évszaktól függetlenül szívesen tesszük le a voksot az utazás mellett, és ezt a kedvező repülőjegy árak is támogatják. Még csak a felhők fölé sem kell azonban emelkednünk ahhoz, hogy ismeretlen tájakat fedezzünk fel, és izgalmas programok részesei lehessünk. Ami azonban nélkülözhetetlen utazás során, az nem más, mint a nagy tároló kapacitással rendelkező sporttáskák, bőröndök és hátizsákok. Reklámajándék beszerzésekor megéri ebben az irányban is gondolkodni, ugyanis az ezeken elhelyezett emblémák, feliratok mindig szem előtt lesznek, vezessen bárhová is az út. 1001 és talán még több praktikus, divatos és strapabíró táska, bőrönd közül válogathatunk, amelyek mindegyike a kényelmet szolgálja akár nyaralás, akár hétvégi kirándulás alkalmával.

Reklámajándék nőknek

Míg a férfiak gyakran az elektronikai és autós kiegészítőket részesítik előnyben, addig a női vásárlók, ügyfelek és üzleti partnerek számára inkább bizonyulnak jó választásnak a szépségápolási, konyhai vagy éppen lakberendezési termékek. Főzés közben a minőségi aprítók, késkészletek legalább olyan jól jönnek, mint a reggeli kávé mellé ideális bögrék. A gyertyák és fényképtartók mellett a polár takarók, vagy a prémium kategóriás pikniktáskák is biztosan használatban lesznek a későbbiekben, ezzel beváltva a hozzájuk fűzött reményeket. A reklámajándék kínálatban elérhető emblémázható darabok között olyan exkluzív típusok is elérhetőek, amelyek üzleti partnerek részére is megállják a helyüket.