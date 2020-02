Több mint harminc nevezés érkezett a tördemici kocsonya-szépségversenyre

A XIV. Kocsonya-szépségverseny nevezői idén is elképesztő kreativitásról tettek tanúbizonyságot. A korábbi évek szerényebb részvételei után ráadásul most újra népes volt a mezőny, 33 induló méretett meg a faluházban.

A rendezvényen Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő vallotta, hogy mindig öröm Badacsonytördemicre jönni, mert remek események helyszíne a település.

– A Balaton-felvidéken télen is vannak turistákat csalogató programok, örvendetes, hogy az egyesületek, civil szervezetek összefognak és eseményeket rendeznek, hogy négy évszakos legyen a Balaton – mondta a képviselő, és gratulált a szervezőknek, résztvevőknek kreativitásért.

A versenyzőket és érdeklődőket köszöntve Szántai Attiláné, a faluház vezetője mutatta be a zsűrit. Szakmai részről Berkesné Kovács Nikoletta, valamint Nagy István, a Partszépítő és Fürdőegyesület tagja és Balassa Balázs, Szigliget polgármestere bírálta a kocsonyák szépségét. Az ízvilágot ebben az évben sem díjazták.

Nagy István elmondta, hogy előnyben részesítette azokat a kocsonyákat, amelyekben valamilyen módon megjelent Badacsony jelképe. A hegy, egy szőlőfürt vagy szőlővessző. A zsűri tagjai egyetértettek a díjazottakat illetően.

Első helyezett a Gulács-hegyet ábrázoló kocsonya lett, amelyet egy nemesgulácsi család készített, második a zöldségekből tavi életképet varázsoló szigligeti Balló Piroska kocsonyája lett, harmadik a Jövőnkért Egyesület szőlővesszővel dekorált tálja. Különdíjat a mesztegnyőiek kalácsos kocsonyája kapott a két ovis csoporttal együtt.

A résztvevők közt a sok helyi induló mellett ott voltak a szomszédos települések, Nemesgulács és Szigliget versenyzői, de még Mesztegnyőről és Szőcsenypusztáról is érkeztek kocsonyafőzők. Megmérettek a helyi civil szervezetek, a Vöröskereszt, a Badacsonytördemic Községért Alapítvány, a nyugdíjasklub, a Jövőnkért Egyesület, a Partszépítő és Fürdőegyesület. Idén sem hiányozhatott az óvodások kocsonyája, és most először a nemesgulácsi óvoda is nevezett.