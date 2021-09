Többen tüsszögnek, növekszik a pollenprobléma

A különféle allergiás betegségek a leggyakoribbak között szerepeltek a XX. század végére a nem fertőző, krónikus állapotok között a világ gazdaságilag fejlett országaiban.

A tendencia azóta tovább romlott és harminc év múlva minden második ember küzdhet pollenallergiával. Az idei parlagfűszezon megyénkben várhatóan október elejéig tart. A kormányhivatal már 255 ezer forint bírságot kiszabott fertőzött területek miatt.

Míg az allergiás rhinitis két évszázaddal ezelőtt ritka betegségnek számított, napjainkban már a főváros lakosságának legkevesebb húsz százalékát sújtja az allergiás nátha. Becslések szerint legalább minden ötödik budapesti szenved tőle és országszerte várható, hogy egyre többeket érintenek majd a kellemetlen felsőlégúti tünetek. A probléma azért is égető, mert bár enyhítésükre ma már szinte megszámlálhatatlan termék, kezelés áll rendelkezésre, többségük hatékonysága változó.

Csokonay Péter orvos elmondta, hogy egy korábbi tanulmány szerint a betegek egyharmada számol be enyhe, még elviselhető tünetekről, egyharmaduk súlyosnak, normális életvitelében akadályozónak minősíti azokat, egyharmaduknál pedig társult betegségek – hörghurut, asztma, melléküreg-gyulladás, orrpolip – is fellépnek. Az allergiának ráadásul gazdasági következményei is vannak, hiszen ha a munkavállaló betegállományba kerül, kevesebbet keres és ez a munkaadókat is sújtja.

Jellemző, hogy az allergiás időszak megkönnyítése érdekében számos módszert kipróbálnak a betegek. Többségük a doktor tapasztalatai alapján a különféle szteroidkészítmények alkalmazásától ódzkodik, esetleges mellékhatásaik miatt és azért, mert a tüneti kezeléssel elégedetlen. Helyette sokan inkább az alternatív gyógymódok között keresik a megoldást, ilyen a homeopátia, az akupunktúra, a fito- és a sóterápia. Utóbbiak ugyan természetes gyógymódok, de azonnali enyhülés ritkán várható a használatuktól a szakember szerint, aki fényterápiával foglalkozik, amely az allergiakezelésben egyre népszerűbb.

A pollenallergia legáltalánosabb tünetei közé tartozik a tüsszögés, az orrfolyás, az orrdugulás, emellett az orr- és a szemviszketés. Ezek a betegek hétköznapjait is nagyban megnehezítik, ezért az érintettek azonnali megoldásra vágynak. Fájdalommentes, tudományosan igazolt módszerre. Több száz ember bevonásával készítettek is az utóbbi években klinikai vizsgálatokat, ami feltétele a hivatalos orvostechnikai tanúsítás megszerzésének is. Ennek során kettős vak placebo tesztnek vetették alá a fényterápiás eszközt. Kiderült, hogy egyértelműen azoknál csökkentek jelentősen az allergiás nátha tünetei, akiket szűk spektrumú vörös fénnyel kezeltek.

A Veszprémi Kormányhivatal tájékoztatása szerint a pollenmérési adatok alapján megyénkben az idei parlagfűszezon a szokásos időszakban kezdődött és várhatóan október elejéig tart. A parlagfűvel szennyezett területek felderítését és ellenőrzését a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya végzi. Amennyiben a hatóság ilyen fertőzött területet talál vagy bejelentést követően azonosít, a pollenszórás megszüntetése érdekében elrendeli annak minél előbbi lekaszálását. Az idei évtől jogszabályi előírás vonatkozik arra, hogy akkor is közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a fertőzött területen kultúrnövény található és a területen a parlagfűvel való borítottság a harminc százalékot meghaladja. Belterületen a közérdekű ellenőrzést a jegyző végzi, de a bírságolás a kormányhivatal feladata. Az eddig kiszabott bírságok összege összességében 255 ezer forint.