Vajon sikerül-e felébreszteni Csipkerózsika-álmából Megyert?

A Sümegtől jó kőhajításnyira levő 19 lakosú kistelepülés, Megyer úgy négy évvel ezelőtt lett híres, amikor az akkori polgármester egyszerűen kiadta a falut.

Virágzott az idegenforgalom, a vidéki romantikára vágyott mindenki, még télen is érkeztek a turisták disznót vágni. Mostanában csend van, zárva vannak a vendégházak, Csipkerózsika-álmát alussza a falu. De talán még visszatérhet a nyüzsgés, ha másként is, mint korábban volt.

Vári Dávid polgármesterrel és a falu 17 házából nyolc üzemeltetését átvevő Komendánt Irénnel beszéltünk meg találkozót a faluban, de az adott időpontban egyikük sem várt ránk. A mesterszakácsként ismert polgármestert nem tudtuk elérni, Irén viszont felvette a telefont. Kiderült, hogy Vári Dávid neki lemondta a találkozót, csak lapunk munkatársát nem értesítette.

De ha már ott voltunk, körülnéztünk. Nem akadályozza ebben a látogatót senki, hiszen sok háznál kerítés sincs, egy mellénk szegődő barátságos kutyus örül, ha valaki megsimogatja, nem zavarja ki a faluból az idegent. Itt még ő és az egyik ház udvaráról kiszaladó macska között is béke van. Biztonságban csatangolhatnak, ritka, hogy autó gurul be a kis zsákfaluba. Nagy a csend, a 84-es út zaja sem hallatszik ide. A régi hivatali épület mellett magányosan áll egy telefonfülke, az udvaron hatalmas grillsütő, kerekes kút, odébb a disznóvágáshoz használt csörlős rendfa pihen. A szín alatt teakfa napozószékek várják a nyarat. A virágok elszáradtak, az udvar nem zöldell, de ez csak hetek kérdése. Szemben néhány takaros kis parasztház friss felújításról árulkodik, de nincs templom, bolt, kocsma és orvosi rendelő sem.

Egy férfi vállán motoros láncfűrésszel ballag az utcán. – Az erdőmbe megyek fát vágni. Idevalósi vagyok, tősgyökeres, itt nőttem fel – mondja Osváth Lajos. – Csendes falu ez, de megterhelő volt a sok vendég pár éve. Pont velünk szemben volt a központ, nem úgy kellett volna megoldani. Hogy visszajönnek-e a vendégek, meg hogy az jó lenne-e a falunak, ki tudja? – töpreng. Hozzáteszi: kevesen élnek már itt. – Ott, abban a házban egy család, amott egy másik, meg fönt egy – mondja Lajos és ballag tovább az erdő felé.

Irénke a szomszéd faluban, Ukkon él párjával és gyermekeivel. Az előző ciklusban ő volt ott a polgármester, de ősszel már nem indult a baba miatt, és mert a család hamarosan költözik.

– Sümegen kezdtünk építkezni, de aztán megvettünk néhány felújításra váró házat Megyeren. Egy éttermet szeretnénk nyitni, amely esküvők, rendezvények tartására is alkalmas lesz, és jó ötletnek tartjuk még többek között egy autós mozi indítását. Fontos, hogy a programok ne zavarják a falu életét, ezért azokat a lakóházaktól távolabb rendeznénk. Az ingatlanok a korábbi polgármester és családja tulajdonában voltak, ők azonban Angliába költöztek, így egy részét eladták nekünk, a többit pedig megkaptuk üzemeltetésre. Tavaly ősz óta nem fogad vendéget a falu, a tulajdonos úgy látta jónak, hogy bezárja a vendégházakat, ­vendéglátó épületeket. Szeretnénk, ha olyan népszerű lenne újra Megyer, mint néhány éve volt, és ráférne, hogy utolérje a többi települést. Nincs szennyvízvezeték, miközben magas a talajvíz, és gáz is kellene. De ez nem a mi dolgunk. Megtöltenénk programokkal egész évben, persze tudjuk, hogy ez egész embert, sőt egy családot kívánó feladat. A párom felújítja az épületeket, festeni kell, vízvezetéket felújítani és rendbe tenni a kerteket. Tavasztól szeretnénk vendéget fogadni, amennyiben a munkákkal végzünk addigra. Önkormányzati területet nem érintenek az ingatlanjaink, így mi vihetjük a vendéglátást, Dávid pedig az önkormányzati feladatokat. A Megyeren élők közül, aki szeretne dolgozni, annak adnánk munkát is, de a környékről szintén fogadunk alkalmazottat – mondja Irénke, aki úgy véli, szerencsés lenne, ha helyben élne a polgármester.

Vári Dávid polgármestert telefonon értük el, a 2018. decemberi időközi polgármester-választás óta irányítja a települést. Azt mondja, a pályázati beadásokkal az idei évre koncentrál a település.

– A legnagyobb probléma a csapadékvíz elvezetése, de a szennyvízkezelést is meg kell oldani, és fel kell újítani az utakat. A lehetőségekről egyeztetünk többek között Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselővel. A múlt hibáinak kiküszöbölésére és a jövő alakítására koncentrálunk. Ketté kellett választani az önkormányzati feladatokat és a vendéglátást. Utóbbi most le van állítva. Életem egy részét a településen töltöm, hetente több napot vagyok Megyeren, de élek a Balaton környékén és Budapesten is. Megyeren nem kell feltétlenül jelen lenni mindig, a feladatokat beosztjuk a képviselő-testületi tagok között. De ha kell, én ugrok be a falugondnok helyett, vagy kiások egy oszlopot – mondja Vári Dávid. Hozzáteszi, hogy mint gasztronómiával foglalkozó szakember és több étterem elindítója, úgy érzi, hogy nem lesz könnyű dolguk Irénkééknek. – Szurkolok nekik, támogatom a munkájukat és remélem, hogy van annyi anyagi és szellemi, fizikai kitartásuk, hogy pályázati vagy önkormányzati támogatás nélkül fennmarad a vendégház, az étterem. Nagy kérdés, hogy mi lesz majd a vonzerő itt. Nehéz ezt úgy csinálni, hogy alkalmazottat is eltartson egész éven át – szögezte le a polgármester. Megtudtuk továbbá, hogy hozzávetőlegesen 30 millió forintból gazdálkodik idén a falu, miközben a tavaly visszaállított helyi ipar­űzési és idegenforgalmi adó bevételei csupán néhány százezer forintot tesznek ki. Ennek ellenére felújították nemrég a kultúrházat, és minden jogosult lakos támogatást kapott év végén. Az átlagéletkor meglepően alacsony, 42 év, a legidősebb megyeri lakos 74 éves, de született kisbaba is a közelmúltban. A faluban élő öt család ellátásában segítenek a mozgóárusok, van falugondnoki kisbuszuk, és a település vezetése dolgozik rajta, hogy legyen rendelő, a jövőben ne Rigácsra és Ukkra kelljen orvoshoz járni.

Tennivaló tehát akad bőven, biztosan sokakat már a felsorolás elriaszt. Néhányan azonban úgy érzik, van fantázia Megyerben, megérdemli a falu, hogy felébresszék álmából.