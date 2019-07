A pápai Zsidó Kulturális Hagyományőrző Egyesület vezetőjével beszélgettünk

Fontos, hogy meghallgassuk egymás történeteit, mert egyre több történet jön elő, és ezáltal a város múltja is színesedik – fogalmazott Schmidt Orsolya, a Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományőrző Egyesület vezetője.

Schmidt Orsolya elmondta, három évvel ezelőtt vállalta el a Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományőrző Egyesület vezetését, és az elnökségi tagok segítségével azóta is folyamatosan munkálkodnak a zsidó hagyományok és kultúra továbbörökítésén.

– Már az elején, amikor próbáltuk az éves programot összeállítani, végiggondoltam, mi az, amit hozzá tudnék tenni az egyesülethez, amit szeretnék az egyesület munkájába belevinni. Ennek az egyik legfontosabb eleme volt talán, hogy nyissunk minél nagyobb kapukat és minél szélesebbre. Nyilván a zsidóság számát a városban elég nehezen tudjuk növelni, viszont megnyerhetjük azokat az érdeklődőket, akik egy kicsit kíváncsiak, és szeretnének tanulni, többet megtudni akár a város múltja miatt a zsidóságról, akár azért, mert bármilyen olvasmányuk, kapcsolódásuk az életük során jelenthet annyit, hogy a zsidóságot jobban megismerjék. Ezért úgy gondolom, fontos, hogy kialakuljon egyfajta párbeszéd. Mindegy, hogy ezt felekezetek között tesszük vagy egyszerűen emberek, korosztályok között. A lényeg, hogy találjunk közös hangot, és valami pluszt tudjunk hozzáadni az érdeklődők hétköznapjaihoz. Ez a célkitűzés a legfontosabb, ami a mai napig meghatározza az egyesület tevékenységét – hangsúlyozta Schmidt Orsolya.

Mint mondta, szerencsére az egyesület tagságához csatlakozó érdeklődők ezt igazolták is az elmúlt években.

– A tagságunk szép számmal bővült olyan érdeklődőkkel, akiknek ténylegesen nincs családi kötődésük a zsidósághoz, a felmenőik között nem találhatunk zsidó származású embereket, viszont egyszerűen érdeklődnek a kultúra, a hagyomány vagy a vallás iránt – tette hozzá.

– Az egyesületünk korábbi tagsága ugyanúgy megmaradt, akiket az új tagokkal bővülve még jobban tudtunk aktivizálni. Szerencsére arra is büszkék lehetünk, hogy a felekezetek közötti párbeszéd nagyon jól működik, hiszen a város hajdanán is nevezetes volt a felekezeti sokszínűségről. Ezt igazolja Pápa látképe a sokféle templommal és a zsinagógával. Emellett több ökumenikus rendezvény van városban, amikor találkoznak azok a szellemi és lelki vezetők, akik egy-egy gyülekezetet összefognak. Szeretnénk, ha mi is részesei lehetnénk mindennek, még akkor is, ha elsősorban a zsidóság nem vallási szempontból jelenik meg a városban, hiszen hitközségről továbbra sem beszélhetünk – jegyezte meg az egyesület vezetője.

Schmidt Orsolya rámutatott, idén a 75 évvel ezelőtt elszenvedett holokauszt pápai áldozataira emlékeznek. A Megtörtént címet viselő holokauszt-emlékév programjainak egy része már megvalósult. Zoltai Bea festőművész Hiány és jelenlét című kiállítása, a Kertész Imre fiatal éveit bemutató kiállítás, a jelképes gettókerítés felállítása, a holokauszt-megemlékezés, illetve a zsinagógai séták mind-mind az emlékév köré szerveződtek. Ebbe a sorozatba kapcsolódtak be az egyesület hagyományos programjai is, mint a purim, a városi séták, a kirándulások, illetve ebbe a keretbe illeszkednek majd a szeptemberi Zsidó Kulturális Napok és a hanuka is.

– Az önkormányzat indítványozása nyomán lett holokauszt-emlékév az idei esztendő. Az egyesület részéről ugyanolyan ötletgazdák voltunk ebben a programokat illetően, mint bárki más, aki a felhívásra beküldött egy-egy tervezetet. Egyrészt azokkal a rendezvényeinkkel kapcsolódtunk be, amelyeket a korábbi évek gyakorlata alapján mindenképpen folytattunk volna – magyarázta a Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományőrző Egyesület vezetője.

Schmidt Orsolya rámutatott, tervekből az emlékév további részére sincs hiány: szeretnének megvalósítani egy faültetést, hiszen a fa, a természet állandó jelenléte fontos jelentéssel bír mind a zsidóság, mind Izrael szempontjából. Emellett az emlékév keretében filmvetítést is tartanának, aminek a zsinagóga adna otthont, az említett zsinagógai sétákat pedig ősztől szabadegyetem formájában folytatnák tovább.

– Úgy gondoljuk, a tematikus ismeretterjesztő előadások révén rengeteg információt lehet szerezni. A zsinagógai sétákra több vendég előadót is sikerült megnyerni, tehát nemcsak az egyesület tagjai beszélnek az érdeklődőknek az alkalmakon. A vendégünk volt már Fényes Balázs nyugalmazott egyetemi docens és Ortutay Gábor lelkész, augusztus 7-én pedig Oláh János egyetemi tanár tart előadást – fejtette ki. Az egyesület vezetője kiemelte, a szabadegyetem során a főbb életszakaszokat vennék végig – az egyik érdeklődő javaslata alapján –, a születési és a névadási szokásoktól indulva a párválasztásig, az esküvőig és a közös otthon kialakításáig.

– Az érdeklődők körében kezd kialakulni egy olyan mag, melynek tagjai egyre többet kérdeznek bennünket. Ez a mag egyre erősebb és aktívabb is. Sőt, a korosztályt tekintve szintén sikerült előrelépni. Nem könnyű feladat a fiatalság megszólítása, és nehéz megmozgatni a kisgyerekes családokat is, de törekszünk erre, hiszen tény, hogy a fiatalok nélkül nehéz bármit is továbbvinni. Fontos, hogy megtaláljuk azt a módot, amivel meg lehet őket szólítani, és lényeges, hogy a klasszikus előadásokba is belecsempésszünk olyan elemeket, amiktől számukra érdekes lehet ez a program. Emellett egyre többen keresik meg az egyesületet azzal, hogy be lehet-e menni a zsinagógába, vállalunk-e előadást, tájékoztatást akár iskolás csoportok számára, akár az ide érkező turistáknak a zsinagógáról és ezáltal a pápai zsidóságról. Ezt mindig nagy örömmel vesszük, mert ezzel nemcsak a városban ismertetjük meg ezt a gyönyörű épületet, illetve a múltunkat és a jelenünket, hanem egy kicsit szélesebbre nyitjuk a határokat. Szerencsére nagyon sokan érkeznek akár a fővárosból, akár az ország másik végéből, illetve a határainkon túlról is hazalátogatnak a pápai gyökerekkel rendelkezők. Ez segít abban, hogy újra feléledjen az egykor nagy hírű közösség – fogalmazott Schmidt Orsolya.

– Ez az emlékév elsősorban a szomorúságról szól és a holokausztról, arról, hogyan tűnt el a város népességének egy meghatározó szelete. Szükséges, hogy emlékezzünk, mert nagyon fontos, hogy ismerjük a gyökereket és azt a múltat, amiből ma táplálkozunk, ami meghatároz bennünket. Ugyanakkor lényeges, hogy örüljünk annak: tudunk még miről beszélni, mert ez azt jelenti, hogy nemcsak múlt, hanem jövő is van. Az emlékév leghangsúlyosabb eleme, hogy ne felejtsük el, mi történt, de éljünk azzal tovább, hogy most is van egy olyan zsidó réteg, aki a hagyományon és a kultúrán keresztül szeretné továbbadni az egykori pápai zsidóság szellemi örökségét – mondta.