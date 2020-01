Trükkös leltár a Veszprém Állatkertben

Elkezdődött az új esztendő és mint minden cégnél, a Veszprémi Állatkertben is eljött az ideje a leltárnak.

Itt azonban nem a polcokon sorakozó árukészletet kell számba venni, hanem 110 állatfaj 600 egyedéről kell lényeges információkat gyűjteni, ami bizony sokszor kihívásokkal jár, ezért gyakran trükkökhöz kell folyamodnia a gondozóknak. Szerencsére a gyomrukon keresztül az állatok is „megfoghatók” és egy-egy finom falat segítségével és egy kis csellel az értékes adatok begyűjthetők.

Izgalmasan telik a január a Veszprémi Állatkertben. Az év első hónapjában a szakemberek megpróbálnak minél több pontos adatot begyűjteni a lakókról. Ahol lehetséges megmérik az állatok testhosszát, magasságát, vagy súlyát. Ezek, az emberek esetében hétköznapi és egyszerű műveletek, bizony sok fajnál komoly kihívást jelentenek.

Az érdekes adatgyűjtésbe a sajtó képviselői is bepillanthattak, amelynek során kiderült például, hogy Marokházi Katalin vezetőápoló két hétig készítette fel kollégáival a zsiráfokat a magasságmérésre. Az állatkert három zsiráfjának ugyanis először meg kellett barátkoznia a mérőléccel a kifutóban, aztán hozzá kellett őket szoktatni, hogy nyugodtan viselkedjenek az ötméteres eszköz közelében, hogy a pontos adatokat le tudják olvasni.

A méréskor finom almaszeleteket kaptak a nyakigláb állatok. Kiderült, hogy a 180 centivel született, jelenleg hatéves Zuri most 3,8 méter magas, a nyolcéves Ganzi éppen négy méteres, és 20 centit nőtt egy év alatt. A 12 éves Kibo 4,8 méteres magassága ugyan nem változott, viszont a szarva három centiméterrel hosszabb lett.

A 17 gyűrűsfarkú makit banán szeletekkel könnyű volt rávenni a gondozóval közös mérlegelésre, hogy aztán egy egyszerű kivonás után hozzájuthassanak a mókás állatok testsúly adataihoz.

A sarkantyús teknős mérése már kétemberes feladat volt és komoly erőpróbára késztette a gondozókat a méretes, közel 50 kilós állat mozgatása. Az óriás páncélját 84 centiméter hosszúnak, és 83 centi szélesnek mérték.

A pápaszemes pingvint Török László igazgató kapta ölbe, és a közös mérlegelés után kiderült, hogy éppen négy kilogramm a súlya a csípkelődős kedvében lévő állatnak.

A rendhagyó állatleltár január végére fejeződik be, és a begyűjtött információkból kiderül majd, hogy mennyit gyarapodtak az állatkert lakói.

Az adatok fontos támpontot nyújtanak a főápolóknak, és az állatorvosoknak, illetve a kutatások során is jól hasznosíthatóak. A mért értékek felkerülnek egy nemzetközi számítógépes rendszerbe is, így a külföldi kollégák is hasznos információkhoz juthatnak.