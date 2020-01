Tudatosan lassítsunk és vegyük észre a nekünk fontos, jó pillanatokat az új évben

2020-szal nemcsak egy új évet, de egy új évtizedet is elkezdtünk. Ezt az évtizedet is úgy kellene megélni, hogy ne csak elrohanjanak velünk az évek, de legyen időnk magunkra, és vegyük észre a jó pillanatokat is.

Makó Judit coach szerint könnyen mókuskerékbe kerülhetünk, gyakran elsodródunk a bennünket érő rengeteg információval, és csak telik az idő. Tudatosan kell lelassítani, és azzal foglalkozni, ami számunkra fontos, amitől értékesnek érezzük az életünket. – Szánjunk időt arra, hogy az életünkről gondolkozunk. Ebben a felgyorsult világban mindig rohanunk, csinálunk valamit, de kevés időt fordítunk a szemlélődésre, a visszatekintésre. Érdemes megvizsgálni, hogy hol tartunk most az életünkben, hol tartunk a munkában, hol a pénzügyekben, hol a családban, milyen kapcsolataink vannak. Ezek alapján meghatározhatjuk azt is, hol szeretnénk tartani egy év múlva ezeken a területeken. Ha az elmúlt év tanulságait és a terveinket még le is írjuk, az nagy motivációt jelenthet – javasolja Makó Judit coach. A szakember szerint a leírt gondolatokat érdemes időről időre elővenni, akár egy-egy fontos mondatot kiragadni, külön leírni és látható helyre kitenni. Ebből a nehéz pillanatokban erőt lehet meríteni. Azt javasolja, hogy szemléljük a múltat, a jelent és a jövőt lineáris folyamatként. Emeljünk ki konkrétumokat életünkből, gondolkozzunk el azon, mire vagyunk legbüszkébbek, mi volt az az elmúlt évben, amiből a legtöbbet tudtunk tanulni, és mi volt az, ami legkevésbé sikerült. – Ha reális képem van magamról, ha tudom, hol tartok, akkor ez segíthet akár elrugaszkodni is ettől a helyzettől. Kell nagyot álmodni, nemcsak a betervezhető feladatokat kell végiggondolni, hanem akár a régi, elfeledett vagy feladott tervet is meg lehet próbálni beépíteni az életbe. Lehet ez például valamilyen tanulás, nyelv vagy zene, vagy megpróbálhatunk eljutni régen vágyott helyekre is. Makó Judit szerint könnyen mókuskerékbe kerülhetünk, könnyen elsodródunk a bennünket érő rengeteg információval, és csak telik az idő. Tudatosan kell lelassítani és azzal foglalkozni, ami számunkra fontos, amitől értékesnek érezzük az életünket. – A saját tapasztalatom is az, hogy nagyon fontos a fókuszáltság, hogy tudjuk, mi az, ami a mi életünkben érték, mi az, ami előrevisz. Ha nem határozzuk meg előre a prioritásokat egy napra, egy hétre, egy évre, akkor könnyen elsodródunk az idővel. Van, amikor mások lopják az időnket, például, ha valaki rendszeresen késik, de sokszor mi magunk hagyjuk, hogy lopják az időnket. Belefeledkezünk a közösségi oldalakba, váratlan üzenetek elvonják a figyelmünket, sokszor a tudatosságot önként adjuk ki a kezünkből – tette hozzá Makó Judit. Az emberben megvan a hajlam arra is, hogy néha eleressze a gyeplőt. A szakember szerint az életünk nem lenne teljes, ha csak a munka vagy csak a család lenne benne. Persze nem baj, ha a szabadidőt is tervezzük, például kisgyerekes családokban sokszor nem jut idő arra, hogy a szülők kettesben kikapcsolódjanak. Jó megoldás lehet, ha előre kijelöljük a közös kikapcsolódás, a szabadidő idejét. Napi szinten sokat lehet nyerni a korai keléssel. Ha negyedórával előbb kelünk, lehet, hogy pont ezt az időt tudjuk magunkra szánni. Aki szívesen tervezne tudatosan, az január 8-án, a Balatoni Női Vállalkozói Egyesület szervezésében évtervező workshopon is részt vehet, ahol Makó Judit és Szirbek Szilvia segít eligazodni az időgazdálkodásban.