Tudományos összefoglaló – A világjárvány hatása a mentális egészségre

A lelki betegségekben szenvedők fogékonyabbak lehetnek a koronavírusra, a járványból adódó elszigeteltség pedig felerősítheti másoknál is az érzelmi problémákat. A szakemberek ezért a napirend fontosságát hangsúlyozzák, és többek közt a képernyők előtt töltött idő szabályozását javasolják.

Ezt ne hagyja ki! Az LMBTQ-jogok mentén is törhet a szivárványkoalíció

Milyen mentálhigiénés kihívást jelent az emberiség számára az elhúzódó járványhelyzet? Melyek a leggyakoribb problémák és milyen megoldási javaslataik vannak rájuk a szakembereknek? Ezekre a kérdésekre válaszol összefoglalójában Demetrovics Zsolt egyetemi tanár, az MTA doktora, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének vezetője és Király Orsolya, a tanszék adjunktusa. Ugyanis bő egy év telt el a Covid-19 járvány világméretűvé válása óta, amely hatalmas terhet ró az egészségügyre, a politikai döntéshozókra és a lakosság egészére. Az elhúzódó járványhelyzet komoly mentálhigiénés kihívás elé is állította az emberiséget. Ezeknek a problémáknak az azonosítása és kezelése gyakran háttérbe szorul, holott hatásuk jelentős. Fontosságuk abban is rejlik, hogy a nem megfertőződőket is, potenciálisan a teljes társadalmat érintik. Egyrészt az önmagunk és szeretteink életéért és egészségéért való aggodalom, másrészt a járványgörbe mérséklésének érdekében hozott intézkedések – például a kijárási tilalom, a fizikai távolságtartás, a kulturális és szabadidős tevékenységek korlátozása, a vendéglátóipari egységek zárva tartása – hatására tapasztalható elszigeteltség, harmadrészt pedig az intézkedések következményeként fellépő munkanélküliség, anyagi bizonytalanság okozta szorongás jelent fokozott mentális megterhelést.

A járvány hatása különös kihívást jelent a mentális betegségekben szenvedőknek. Ők egyrészt a tüneteik miatt fokozottan ki vannak téve a vírus keltette szorongásnak, amely tovább ronthatja állapotukat. Másrészt több kutatás is azt mutatja, hogy körükben magasabb a fertőzés kockázata. Ráadásul a járványhelyzet világszerte komoly fennakadásokat okoz a lelki betegek ellátásában. A vele járó súlyos gazdasági válság növeli az általános szorongásszintet, a pszichoaktív szerek pedig – szorongásoldó tulajdonságuk miatt – sokaknak jelentenek rövid távú megküzdési formát, ezért világszerte várható a függőségek növekedése. Probléma az internet, a videójátékok, a szerencsejátékok használatának növekedése is, a kikapcsolódás és a társas programok is nagymértékben átkerültek az online térbe. Feszültségoldó és jutalmazóképességük erősíti a káros mértékű alkalmazásukat.

A szakemberek a járvány idején hangsúlyozzák például a napirend fontosságát, amit akkor is érdemes kialakítani és követni, ha a családtagok otthonról dolgoznak, tanulnak. Emellett kiemelt jelentőségű a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, az egészséges étkezés és elegendő folyadékfogyasztás, a testi higiénia. Találni kell módot a rendszeres és kiadós testmozgásra, amely szintén kell a jó közérzethez. Lehetőség szerint ápolni kell a társas kapcsolatokat, ha személyesen nincs erre mód, akkor telefonon vagy az interneten keresztül. Javasolt a digitális eszközökkel töltött idő szabályozása, a technológiamentes idősávok, tevékenységek tudatos beiktatása. Fontos a közös családi étkezés, séta, a szülők példamutatása e téren.

– A járvány kitörése óta többen igénylik a segítő beszélgetést. Tanácsot kérnek, többen megnyílnak a szakembereknek. Már azt is segítségnek érzik, ha elmondhatják problémáikat. Akár a gyereknevelés, akár a lelki betegségek, akár a párkapcsolatok kapcsán. Megkönnyebbülnek, ha kisírhatják magukat, mert felszínre kerül a gond, amit addig elnyomtak magukban. Jellemzően fáj a hátuk, a derekuk, a lapocka alatti rész, ami pszichoszomatikus eredetű lehet, azt jelzi, hogy nagy a vállukon a teher a bizonytalanságokból adódóan. Sokan reményvesztettek a vírus okán vagy el is vesztették miatta állásukat, aggódnak munkájukért. Ilyenkor kell az ellazulás, akár a masszázs, hogy a görcsös állapotból kikerüljenek, megerősödjenek. A lelki stresszoldás során jobban meg is ismerhetik magukat. Fogékonyabbak lehetnek a természetközeliségre, a boldogságra – mondta el tapasztalatai alapján Kellner Hajnalka veszprémi mentálhigiénés szakember, szociális segítő, aki több mint húsz éve van a pályán és jelenleg a családvédelemben, masszázsterapeutaként is dolgozik.