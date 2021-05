Tudományos vizsgálatok szerint az 5G mobilhálózatnak nincs egészségkárosító hatása

Az 5G az ötödik generációs mobilszolgáltatások rövidített neve. Volt már 1G-s, 2G-s, sőt 2,5G-s hálózatunk is, az új, 5G-s technológiára most a 3G-s hálózatunkat cseréljük le, ezen a frekvencián előbb-utóbb a jeltovábbítást is megszüntetik.

Az 5G alapvetően a jeltovábbítás frekvenciájának változását jelenti, de az átállás más technológiai újdonságokat is tartalmaz. A mobiltechnológia a 900 MHz-es (megahertzes) frekvenciáról indult, a 4G 1800 MHz-en működik, az 5G technológia 3600 MHz-re költözik, és később ez akár feljebb is mehet.

– Ahhoz, hogy az internet gyorsabb legyen, nagyobb frekvenciára van szükség. Ez nemcsak az egyén szintjén igaz, azaz nemcsak az adott telefonon tölt be gyorsabban egy oldal, de a hálózatfejlesztésre is gondolni kell, hiszen egyre többen használunk mobil internetet. Egy pályaudvaron például egyszerre több száz ember internetezik, ami annál gyorsabb lesz, minél nagyobb a frekvencia. Úgy lehet ezt elképzelni, mint mondjuk egy vízvezetéket: egy tízemeletes háznak sokkal vastagabb csőre van szüksége, mint egy önálló lakásnak.

Az 5G technológia használata lerövidíti a válaszidőt, ami nem is annyira az egyéni felhasználók számára lesz izgalmas, hiszen az, hogy fél másodperc vagy egy másodperc alatt tölt be a veol.hu, majdnem mindegy. Az egészségügyben, katonai alkalmazásban, biztonságtechnikában, robotok irányításában azonban ez nagyon fontos szempont lehet. A technológiának vannak hát­rányai is, elsőként az, hogy drága. A hálózat kiépítéséhez új antennák felszerelésére van szükség, melyekből több kell, mint a korábbiakból. Az antennák mérete kisebb lesz, viszont a hatótávolságuk lecsökken néhány száz méteres távolságra, azaz körülbelül ilyen távolságonként kell újabb bázisállomást és ismétlőállomást elhelyezni. Ez azt jelenti, hogy jó lefedettséghez százezres nagyságrendben kell antennákat telepíteni, és ennyi új eszközt üzembe helyezni – mondta el lapunknak Wersényi György, a Széchenyi István Egyetem dékánja.

Mint minden technológiai újdonság, az 5G hálózat is drága lesz, melyet – legalábbis eleinte – a fogyasztók is megfizetnek. Aki ezt a hálózatot szeretné használni, annak többet kell majd fizetnie a szolgáltatójánál is.

A technológiával szemben a társadalom egy részében ellenérzés alakult ki, nemrég Balatonalmádiban plakátolta végig valaki az oszlopokat, hogy a technológia vélt ártalmairól tájékoztasson.

– Az elektromágneses hullámnak se színe, se szaga, az ember nem tudja érzékelni, ezért megértjük a körülötte lévő bizonytalanságot, és próbálunk küzdeni ellene, nehogy a bizalmatlanság különféle összeesküvés-elméletek formájában bontakozzon ki. Itt, a győri Széchenyi István Egyetemen működik a Digitális Fejlesztési Központ, ami országos szintű 5G-kompeten- ciacentrum, és többek között az is a feladatunk, hogy a technológiával kapcsolatos méréseket, adatokat, a mások által végzett kutatásokat is figyelemmel kísérjük, és ezekről tájékoztassunk. Jelen ismereteink szerint az engedélyezett 5G-frekvenciák semmivel sem problémásabbak, mint azok, melyek korábban voltak. Az 5G-frekvenciákat használtuk már korábban is, csak másra. A 3600 MHz nincs túl messze a 2400 MHz-es wifitől, amit mindenki használ, és azzal kapcsolatban mégis sokkal kevesebb az aggály. Ez a sugárzás nem ionizáló sugárzás, nem roncsolja a DNS-t vagy a szöveteket. Melegítő hatása van, mint a mikrohullámú sütőnek, ami szintén 2400–2600 MHz-en működik, mint a wifi, csak más teljesítményen. Ha sokkal nagyobb, mondjuk 20 ezer MHz körüli frekvenciáról kellene beszélni, még nem tudnánk sokat mondani, mert arról kevesebb a tapasztalatunk, de ezek egyelőre nem is engedélyezett frekvenciák – tette hozzá Wersényi György.

A technológia akár fejlődhet még tovább is, de a 6G a terahertzes tartományban működne, ahol a sugárzás csak néhány centiméteres hatótávolságú, így a távközlésben az elterjedése valószínűtlen. Kísérleteznek ezzel is a robotikában vagy a műholdak közötti kommunikációban. A távközlés folyamatos technológiai fejlődését az adatátvitel, azaz az internetezés iránti egyre nagyobb igény generálja.

Az 5G-kapcsolat akkor épülhet fel, ha a kézben egy 5G-képes telefon van, és a szolgáltatónál jeleztük az 5G-használati igényt. Ha ez adott, és olyan helyen tartózkodunk, ahol a szolgáltató már kiépítette és működteti az 5G hálózatát, akkor használhatjuk is.