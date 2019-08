Tündérszépek 2020 – Kocsis Korinna mentorálja a Tündérszépeket

Ha valakinek, akkor Kocsis Korinnának van rutinja, ha szépségversenyekről van szó.

A modell azonban a 2020-as országos Tündérszépek verseny kedvéért a háttérbe vonul, hogy tapasztalataival segítse a mezőny indulóit. A döntőn viszont háziasszonyként tündököl – írta a Borsonline.hu.

Mi motiválta önt a jelentkezéseknél?

Az első versenyem a Nyugat Királynője volt 2008-ban, majd szintén abban az évben megnyertem a Vas megye szépe választást. A bátyám nevezett be. Akkor még 17 éves voltam, nem lett volna bátorságom jelentkezni. Örültem is neki, de féltem is, mert nem volt elég önbizalmam.

Kinek érdemes indulnia a Tündérszépek szépségversenyen?

Annak, akit egy kicsit is érdekel a divat világa, a szépségipar, ha gondolkodott azon, hogy szeretne modellként dolgozni, reklám- vagy játékfilmben szerepelni. Ez utóbbi nekem is opció volt, voltak rövidebb szerepeim, de be kellett látnom, hogy nem érzem annyira a magaménak. Még a tévéhez is ugródeszka lehet.

Mitől királynő a királynő?

A szépség, bár fontos tényező, de csak egy a sok közül. Figyelik általában azt is, hogy mennyire könnyű együttműködni a lányokkal, hiszen egy évig feladatok várnak a királynőre. Fontos a pozitív beállítottság, a jókedv, szeretik a mosolygós lányokat, akikre jó ránézni.

Miért ajánlja a Tündérszépeket?

Szerintem az ismertség a legfontosabb, mert ha valaki jól gazdálkodik vele, akkor hosszabb távon sikert kovácsolhat belőle, ezért azt mondom, már csak ezért is ajánlom, hiszen országos szinten napilapokban, internetes oldalakon és számos felületeken fognak szerepelni a lányok. Én a szépségversenyeknek köszönhetem, hogy megismerték a nevem, az arcom, és egyre több felkérést kaptam fotózásokra, divatbemutatókra.

