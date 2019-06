Türelem, kézügyesség és fantázia szükséges a csodás minták elkészítéséhez

A kézművesség mint foglalkozás egyre elterjedtebb lett az utóbbi években. Az alkotásokhoz nem kevés kézügyesség, türelem és fantázia szükségeltetik. E hármasból gyönyörű, egyedi végeredmény születik. A tapolcai porcelánfestő, Csaliné Németh Ágota több mint harminc éve adózik e ritka, de különleges foglalkozásnak.

– 1987-ben végeztem Herenden, a Fischer Mór Porcelánipari Szakközépiskolában. Ezt követően három évig dolgoztam a porcelángyárban, majd hazajöttem. Tapolcán különböző kerámiakészítőknél festettem. Ismertebb például Áhel Elemér és népi iparművész édesanyja, Áhel Lili néni. Városlődi mintákat festettünk. Ez a motívum nekem nagyon egyhangú volt, ennél többre vágytam. Később Ajkán az üveggyár porcelánfestő részlegén dolgoztam. Ott különböző technikákat, stílusokat sajátítottam el, emellett kipróbálhattam az üvegfestést is. A gyerekek születésével hobbira váltottam a foglalkozásom. A vállalkozás tavaly szeptemberben indult, azóta próbálok helytállni. A porcelánfestés nekem nem munka, ez a hobbim – mesélte Csaliné Németh Ágota porcelánfestő.

Herenden dekorfestőnek tanult Ágota. Először ceruzával, majd akvarellfestéssel alkottak mintákat, hogy ismerkedjenek az ecsetkezeléssel. Ezután nefelejcsvirággal kezdték a porcelánfestés rejtelmeit. Az itt megtanultakra alapozva, Ajkán már a minták tervezésében is részt vehettek az alkotók. Művészeti vezetőjük, Csiszár József szakmai útmutatásával nagyon sokat lehetett tanulni, fejlődni.

Kedvenc mintája nincs Áginak, legszívesebben madarakat, lepkéket, virágokat jelenít meg a porcelánon. Saját mintái mellett a megrendelők elképzelése, ízlése is bővíti mintáinak palettáját. A porcelánokat különböző helyekről szerzi be a porcelánfestő. A por állagú festékeket terpentin és terpentinpárlat, úgynevezett vastagolaj különböző arányának keverésével lehet felvinni a termékre. Festés után 820 fokon égetőkemencében kiégeti, majd az így elkészült, fényesre égett kisebb-nagyobb csodák már díszíthetik is a porcelánkedvelők otthonát.

Ági keze alatt készülnek monogramos étkészletek, vázák, bögrék, órák, dísztányérok, apró ajándéktárgyak. Újabban mágnesek, meseszép ékszerek és csillárok bővítik a felhozatalt. A lámpabúrákat különböző méretű bögrék – aljjal együtt – alkotják.

Az, hogy egy használati tárgyat ekképpen újítsanak meg, igazi kuriózumnak számít. Kiderült, hogy alakulóban van a weboldal, így hamarosan ott is lehet tájékozódni a termékekről. Tavaly ősztől a kézzel festett egyedi porcelánjaira a közeli Káptalantótiban, a piacon is rábukkanhatnak az érdeklődők, standjánál hétről hétre bővül a kínálat. Már két hónapja a piac mellett szombatonként a Tapolcán található exkluzív hotel előterébe is elviszi a festett porcelánokat. A látogatók a vásárlás mellett élménnyel is gazdagodnak, mivel az alkotó megmutatja a kezdő, egyszerűbb ecsetvonásokat.

Festett porcelánjaival az idei Tapolca Expón is bemutatkozott, nagy volt az érdeklődés a termékei iránt. Azóta pedig még többen keresik meg egyéni megrendelésekkel a porcelánfestőt, aki mindig örömmel veti bele magát az alkotói folyamatba.