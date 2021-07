Türelmesek és segítőkészek a kapolcsi polgárőrök

Nemcsak a fesztiváljai és szépsége miatt könnyű gyorsan megszeretni Kapolcsot, hanem polgárőrei miatt is. Kedvességüket hamar megtapasztalja a turistaként érkező vendég, segítenek sok mindenben, ráadásul sajátos humoruk is megnyerő.

Ha fesztivál van Kapolcson, a látogatóként érkezők valószínűleg megismerkednek Korponai Lászlóval, a polgárőrök vezetőjével. Szinte mindig éppen ott van, ahol segíteni kell. Egész más is polgárőrséget vezetni egy olyan faluban, amelynek olyan országos hírű, ezreket vonzó nagyrendezvényei vannak rend­szeresen, mint egy városnak. Kapolcs híres a Művészetek Völgyéről, a Bondoróról is. Erről is beszélgettünk a nyugdíjas férfival.

Elmondta nekünk, hogy a Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület Kapolcsot 2008-ban azért alakították meg, mert a lakosság a programsorozatok miatt szükségesnek tartotta. Hiszen egy-egy hétvégére tömegek érkeztek a kistelepülésre. Jó páran átérezték ennek fontosságát, a közös célt. A csaknem négyszázas lélekszámú községben a helyiek mintegy tíz százaléka jelentkezett, hogy belép a csoportba, így 36-an hozták létre az egyesületet. Olyanok, akiket hasonló elképzelés ösztönzött: mindannyian tenni akartak közösségükért. A taglétszám azóta sem csökkent, mert azok helyett, akik például elköltöztek a faluból, újak léptek be.

A kezdetek óta Korponai László az önkéntesek elnöke. Türelmes, nyugodt tud maradni mindenféle helyzetben, és segítőkész. Mintegy harminc esztendeig katonaként dolgozott, sokféle emberrel meg tudta találni a közös hangot, és a szervezésben is gyakorlatot szerzett. Szerinte ha egy idegen kérdez valamit egy helyitől, csak udvariasan szabad válaszolni. Ugyanis ilyenkor az egyesületüket, illetve Kapolcsot is képviselik, és azt szeretnék, ha jó érzésekkel térnének haza innen a vendégek. A fesztiválok idején főleg velük foglalkoznak, a közlekedés megszervezésében, az irányításban, a helyszínbiztosításban vesznek részt. Természetesen ezekről a feladatokról előzetesen mindig egyeztetést folytatnak az önkormányzattal, a rendőrséggel, valamint az aktuális rendezvény szer­vezőivel is.

Ha épp nincs fesztivál Kapolcson, akkor is járőröznek a polgárőrök. Meglátogatják az időseket, ellenőrzik, működik-e náluk a fűtés, ha pedig esetleg betegek, orvoshoz szállítják őket. Nőnapon színdarabot adtak elő és főztek a hölgyeknek, így köszöntötték őket. Májusfát is állítottak nekik. Tavaly összesen 7733 szolgálati órát teljesítettek, azaz egy-egy tagra átlagosan száz jutott.

Az egyesületi elnök a Naplónak nyilatkozva hangsúlyozta, büszke tagtársaira, és arról is beszélt, hogy lovas polgár­őreik feladata ugyanaz, mint amit a többiek autóval látnak el. A nyeregben ülők a külterületi ingatlanokat figyelik, őrzik. Ezzel a környezetvédelemért is sokat tehet az egyesület. Ha illegálisan lerakott hulladékot találnak, jelentik a jegyzőnek, hogy intézkedni tudjon. – Mindannyiunknak szívügye a település és a helyiek biztonságérzete – jegyezte meg Korponai László.