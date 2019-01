Új életre kelti a kiszuperált boroshordókat a leleményes badacsonyi házaspár

Az újrahasznosítás korát éljük, kisebb-nagyobb tárgyaknak keresünk új teret, szerepet az életünkben. Régi szép bútorokat, használati tárgyakat újítunk fel, hogy ne kelljen tűzre hányni őket, szemetet gyarapítani velük. Sok esetben az új életükben nagyobb hasznukat vesszük, mint korábban.

Csík-Vastag Tímea és férje, Zoltán családi vállalkozásban, a Fanyűvő játékparkban és a Donga játékparkban lehel új életet régi, szép fahordókba, hogy aztán gyerekeket és szüleiket hívják közös játékra. A hordókból leleményes ügyességi játékok készülnek, amelyeket a különféle fesztiválok, szabadtéri programok résztvevői már jól ismernek. A játékok közös tervezés során születnek, saját kézzel készülnek. Zoli asztalos és kádár, Timi festi az összes darabot. A házaspár célja, hogy a szülők, nagyszülők együtt játsszanak a gyerekeikkel, aktívan, emlékezetesen, hiszen a különleges játékok élményt, emléket adnak hosszú évekre. Ennek érdekében elmennek játékaikkal a legkisebb településekre, akár kisiskolákba is, egész évben.

– Sok nagyszülő nosztalgiázik a fajátékok láttán, mesél az unokának játék közben saját gyermekkoráról, játékairól. Generációkat köt össze a közös játék – mondja Timi. Két fontos irányvonaluk alakult ki mára.

Mivel mindketten született badacsonyiak, és erre rettentő büszkék, nem hagyják veszni az öreg, szép, de tárolásra már nem használható fahordókat. – A mi gyermekkorunkban még minden háznál volt szőlő, borászkodás, az udvaron hordó. Ősszel szüreteltünk, gyerekként puttonyoztunk, mustot ittunk, préseltük a szőlőt. Tudtuk, mi az a tőtike, ugráltunk a szüretes kádban. Mindez mára eltűnt, nincsenek családi szüretek, nagy tölgyfahordók a pincékben. Innen jött az ötlet, hogy a boroshordók, amelyek évtizedekig a zamatos borokat érlelték, kiszolgált hordóként egy következő generációnak más jellegű örömet szerezzenek. A szülőknek pedig alkalmat, hogy felidézzék gyerekkoruk kedves mozzanatait. Az egyik irányvonal a hordódongából készült járművek, ügyességi játékok készítése. Az országban egyedüliként gyártjuk ezeket és nyújtunk szolgáltatást a hordóból készült játékokkal. Mottónk: bor – Balaton – játék – boroshordók újragondolva – magyarázza a házaspár.

Mindenhol, amerre járnak, borfesztiválokon, boros eseményeken unikumként tekintenek a gyönyörűen megmunkált és valóban különleges játékokra. Évek óta visszatérő vendégei a Hévízi Borfesztiválnak, a Badacsonyi Szüretnek, a Győri Borfesztiválnak, de a pannonhalmi, szekszárdi, keszthelyi borfesztiválon szintén megfordultak már. Mindig, mindenhol büszkén mondják el, hogy ezek badacsonyi hordók Badacsonyból valók, amely a világ legszebb helye, és ott a legfinomabbak a borok. A hordóik borszagúak, régiek, a belőlük készült játékok leleményesek és furfangosak. Imádják a gyerekek a hordótalyigát, a hordóbogarat, a dongadongót, a dongatántorgót, a donga légylesőt, a dongabolyongót, a dongatraktort. Mind-mind a szüretre, munkára utaló nevek ezek, de van mellettük hordóból készült rakodógép, hajó, tank, számszeríj, parittya, teke, kilövőszerkezet is. Timiék másik fő irányvonala az ismeretterjesztés.

– Mivel gyakran járunk óvodákba, kisebb-nagyobb iskolákba, a közkedvelt harci, mozgásos, egyensúlyozós játékok mellett egyre több játékba próbáljuk belecsempészni és egyre inkább hangsúlyozottabbá tenni az ismeretterjesztő anyagot. Fontos, hogy egy balatoni gyerek megismerjen egy pontyot vagy keszeget. Ehhez nyújt segítséget a balatoni halak nevű játék a festett, színes képeivel, és a pár mondatos információval ellátott hajós játékunk. Fontos, hogy egy téli madáretetésnél felismerjék a gyerekek, hogy milyen madarak élnek nálunk és hogyan segíthetjük téli túlélésüket, mivel etessük őket. Mindezt játékos formában. Sorolhatnám, míg eljutunk az iskolában is tanult naprendszerig, amelynek elemeit könnyebben megjegyzik játékos versenyben. Ezt segíti a Naprendszer nevű bolygós játékunk. Mivel badacsonyiként a Balaton mellett élünk, egyre több játékunk szól a tóról. Balatoni barangolónk mintegy útikalauzként mutatja be a Balaton-felvidék különleges helyeit, várait, romjait, barlangjait, nevezetességeit és minden olyan érdekességet, amit turistaként, de akár itt élőként is érdemes felkeresni. Mini kékszalag játékunkkal a híres vitorlás versenyt imitálhatják a gyerekek igazi vízzel, igazi kishajókkal, valódi útvonallal és tájjal. Honfoglaló játékunk pedig egész Magyarország érdekességeit, híres városait, tájait, őshonos állatait, épületeit mutatja be. Hungarikumokat ábrázol megyére lebontva és kirakóként játszva – mondja Timi.

A példákból is látható, hogy micsoda csapatépítő versenyeket tudnak összehozni különböző nehézségi fokozatú játékokból kisebb iskolákban, vegyes korcsoportú csapatok részvételével. Sőt, akár felnőtteknek is céges rendezvényeken. Egyszóval egész évben játék minden mennyiségben – akár óvoda, akár iskola, akár rendezvény. Vallják, hogy jó látni, amikor elérik eredeti céljukat, az együtt játszás örömét, a közös játék élményét.

