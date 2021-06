Újrahasznosítással készült a kétmázsás cseszneki mamut

Mindenféle fémhulladékot beleépít műveibe, amit mások kidobnak, és olyan sok embernek tetszenek a szobrai, hogy a cseszneki Rónaszéki Zoltánnak főfoglalkozása lett ez a fajta újrahasznosítás. Akár patkóból, patronból, de főleg autóalkatrészekből készít szobrokat. A legújabb egy mamutot formáz.

– Az egyik megrendelőm Cseszneken vendéglátóegységet működtet. Étterme előtt az egyik fabódéban fagyizó, a másikban limonádézó van. Utóbbinak a kabalája a mamutka. Ezért kért eléje egy mamutszobrot. Így most már pár napja ott áll a turistacsalogató látványosság falunk főutcája mellett, a vár közelében. Aki átutazik a településen vagy kirándulni jön ide, biztosan észreveszi. A legtöbbeknek először eláll tőle a szavuk, utána mosolyt csal az arcukra. Felfedezhetnek a szobor alkotóelemei között szódáspatronokat, régi szerszámokat, háztartási eszközöket, evőeszközöket is – sorolta az alkotó és hozzátette: először a drótvázát készítette el a csaknem másfél méter magas, tervezőjének a derekáig érő szobornak. Ehhez csöveket is használt. Majd erre építette rá a többi fémhulladékot, a mamutokról talált képek alapján. Két hónap alatt százhúsz munkaórát fordított erre. Élvezte a feladatot, aminek az eredménye kétmázsás lett.

Rónaszéki Zoltán megélhetését a fémhulladékok művészi újrahasznosítására alapozza. Sokan keresik, bízzák meg különleges feladatokkal is. Készített már gitárt, madarakat, lovacskát, űrhajókat, terepjárgányokat, vonatot. Szerelmét is meglepte már egyedi faliórával, amin rajta mindkettőjük neve. Amikor megkérte a kezét, a gyűrűt a két kezével formált szív alakú fémdobozba tette. Az első fémrózsát édesanyjának adta tizenévesen, kidobott fémlemezekből állt. Már a tévében, a Fábry-show-ban is bemutathatta alkotásait; lapunkban is írtunk már korábban munkáiról. Ez a tevékenysége egy köszöntővel kezdődött. Szakmája szerint ugyanis karosszéria-lakatos. Az első fémművészeti alkotása akkor készült, amikor egyik kollégáját elbúcsúztatták az autószervizből. Mivel a kétkerekűekért rajong, neki alkatrészekből egy motorszobrot állított össze. Annyira jól sikerült, hogy ismerősei azt mondták: folytassa ezt a fajta munkát.

Feldolgozandó fémhulladékot kap a barátaitól. Olyan alkatrészeket, amiket kidobnának. Szemétből kincset néven teszi közzé az interneten műveit. Ügyel arra, hogy minél kevésbé terhelje környezetét. Szódáspatronoknak, bicikliláncoknak, mosó- és hűtőgépalkatrészeknek, izzítógyertyáknak, hengervasaknak, csavaroknak, alufelniknek, dugattyú-csapszegeknek is új életet ad. Szerszámokat is készít magának.

Egyik terve az, hogy közös kincseinkre alkotásaival is felhívja a figyelmet, fémből megformálva védett értékeinket. Az ősi állatról készült legújabb műve is arra emlékeztet szerinte, hogy múltunkkal, a bolygónk adta alapanyagokkal helyesen, gazdaságosan kell bánnunk, hogy újra és újra építkezhessünk belőlük, megbecsülve adottságainkat, a természetet. A mamut ugyanis az ormányosok rendjébe, az elefántfélék családjába tartozó régen kihalt nem. A kora pliocén korszakban, körülbelül ötmillió évvel ezelőtt jelentek meg a földön egyedei és az utolsók mintegy négyezer éve éltek. A kőkorszak emberének kortársai voltak Eurázsiában és Észak-Afrikában. Legközelebbi élő rokonaik az ázsiai elefántok.