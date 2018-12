Univerzális csodaszer, immunerősítő is a méz

A minőségi hazai termelői mézre gyógytermékként és kulináris értékként is tekinthetünk.

A méz antiszeptikus és baktériumölő tulajdonsága miatt fontos táplálékunk. Sok vitamint tartalmaz, jót tesz egyebek mellett az emésztésnek, tisztítja a vért, továbbá szabályozza a koleszterinszintet. Flavonoid tartalma révén pedig erős antioxidáns hatással van szervezetünkre.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Fogyasztásának eredményes a hatása makacs torokpanaszok esetén is, de táplálkozástudományban jártas szakemberek szerint ugyancsak kedvezően hat az izomzat, még a szívizomzat működésére is. Mindennapi étkezésünkbe ha beemeljük, rendkívüli szolgálatot tehetünk egészségmegőrzésünk érdekében. A fentiek miatt is érdemes tartanunk otthon egész évben mézet, ma már igazán nagy a választék belőle. Vásároljunk megbízható helyen, lehetőleg termelőtől.

Tekintsünk tehát a mézre valóságos kincsként és tartsunk bátran néha mézes napokat az immunrendszerünk védelmében!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS